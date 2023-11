Ani Slovensko, ani Česko: Volkswagen pre slabý trh s elektromobilmi plány na ďalšiu gigafabriku na batérie ruší!

Trh s elektromobilmi sa nevyvíja podľa predstáv. Volkswagen musel prehodnotiť svoj zámer na gigafabriku na batérie vo východnej Európe. Foto: SITA/AP

Koncern Volkswagen nebude v súčasnosti rozhodovať o ďalších lokalitách pre výstavbu gigafactory na batérie do elektromobilov v Európe. Jedným z kandidátov pritom bola aj Česká republika so svojou zónou v obci Líně pri Plzni. V počiatočnej fáze rozhodovania sa hovorilo aj o Slovensku.

Pre pomalší rozvoj elektromobility v Európe na to teraz nie je dôvod. Vo vyhlásení pre tlač to v stredu uviedol predseda predstavenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume. V pondelok o tom rokoval s českým premiérom Petrom Fialom (ODS), ktorý nedávno uviedol, že čas, počas ktorého môže Česko rokovať s automobilkou Volkswagen o umiestnení fabriky, sa blíži ku koncu.

„Vzhľadom na situáciu na trhu vrátane pomalšieho nábehu trhu s elektromobilmi v Európe zatiaľ neexistujú obchodné dôvody, prečo rozhodnúť o ďalších lokalitách v Európe. Zároveň už koncern Volkswagen a PowerCo tri miesta na výrobu batériových článkov vybrali: Salzgitter (Nem.), Valencia (Španielsko) a St. Thomas (Kanada). Tieto tri závody majú výrobný potenciál až 200 Gwh ročne,“ uviedol Blume.

Prvé náznaky, že umiestnenie novej gigafabriky na výrobu batérie Volkswagenu vo východnej Európe nejde úplne podľa plánu, sa začali objavovať už koncom minulého roka. Pôvodne mal koncern rozhodnutie o oznámiť už vlani v decembri, čo sa však nestalo. V marci napokon médiá informovali, že automobilka tento svoj zámer odkladá s tým, že sa chce sústrediť na výstavbu podobnej fabriky v Severnej Amerike.

Pôvodne sa mal Volkswagen o umiestnení fabriky vyjadriť do júna tohto roka. Spočiatku sa koncern zaujímal aj o Slovensko, v užšom výbere však zostalo údajne už iba Česko, Poľsko a Maďarsko. Výrazné úsilie na získanie zaujímavej investície za zhruba 5 miliárd eur vyvinula najmä česká vláda. Zámerom bolo umiestniť fabriku v obci Líně pri Plzni.

Snažili sa najmä Česi

Toto úsilie ocenil aj samotný šéf automobilky Volkswagen Blume. Česká vláda v spolupráci s miestnymi partnermi podľa neho odviedla vynikajúcu prácu pri príprave potenciálneho umiestnenia fabriky na batérie. Volkswagen bude v súvislosti s transformáciou svojej automobilky Škoda Auto na výrobu elektromobilov s vládou v úzkom kontakte a bude pokračovať v strategických rokovaniach, dodal.

Predseda predstavenstva Škody Auto Klaus Zellmer uviedol, že z obchodného pohľadu teraz nemožno o ďalšej fabrike rozhodnúť. „Som odhodlaný pomáhať s transformáciou automobilového priemyslu. Budúcnosť spoločnosti Škoda Auto je elektrická a my sme sa zaviazali do roku 2027 investovať 5,6 miliardy eur do elektromobility a 700 miliónov eur do digitalizácie,“ uviedol. Popri pokračovaní výroby elektromobilu Enyaq v Mladej Boleslavi bude v Česku Škoda Auto vyrábať tiež nové veľké elektrické rodinné SUV na báze štúdie Vision 7S.

Ak by ste sa v súčasnosti rozhodovali o kúpe automobilu, zvažovali by ste elektromobil? Áno Nie Odoslať odpoveď

Faktom však je, že aj v Česku projekt, ktorý mal potenciál zamestnať štyri tisícky ľudí, čelil odporu od miestnych obyvateľov. Stavbu fabriky odmietli miestne aerokluby a piloti využívajúci záložnú armádnu plochu, v niektorých okolitých obciach sa podpisovala petícia proti stavbe. Štát investíciu podporil a chcel v mieste postaviť strategický podnikateľský park. Česká vláda vlani v júli stanovila kľúčové stavby v lokalite a bola pripravená dať na ne deväť miliárd korún.

Problémy aj vo výrobe elektromobilov

V krátkom čase ide tak o ďalšiu správu, ktorá napovedá o nie príliš povzbudivom vývoji trhu s elektromobilmi v Európe. Len v septembri totiž vyšli na povrch informácie, že Volkswagen chystá výraznú redukciu svojej pracovnej sily v nemeckom závode v meste Zwickau, ktorý sa zameriava výhradne na výrobu elektricky poháňaných vozidiel. Dôvodom je taktiež slabý dopyt po elektromobiloch.

Fabrika v Zwickau mala byť pritom výkladnou skriňou elektromobility v rámci koncernu. Volkswagen do nej v predchádzajúcich rokoch investoval 1,2 miliardy eur aby ju prispôsobil práve na výrobu elektromobilov. Vlani fabrika vyrobila 218 tisíc elektrických vozidiel, už tento rok by sa však jej produkcia mala znížiť. Výrobná kapacita pritom dosahuje až 360 tisíc vozidiel ročne.