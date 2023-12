Čo bude s košickým U.S. Steelom? Ani Japonci nevedia, do Európy sa totiž nehrnuli!

Závod U.S. Steel Košice. Foto: TASR

Košická hutnícka fabrika ako nechcené dieťa? Aj takto by sme mohli parafrázovať súčasnú situáciu, ktorá nastala po oznámení prevzatia amerického oceliarskeho koncernu U.S. Steel japonským Nippon Steel Corporation. Japonský investor totiž fabriku v Európe kupovať neplánoval. Teraz sa musí rozhodnúť, čo s ňou.

Médiá v pondelok obletela zásadná správa, ktorá ovplyvní aj tisícky životov na východnom Slovensku. Najväčší zamestnávateľ v regióne totiž po viac ako dvoch dekádach mení majiteľa a Američanov vystriedajú Japonci. Najväčšia japonská oceliarska skupina Nippon Steel Corporation sa rozhodla kúpiť celý koncern U.S. Steel za vyše 14 miliárd dolárov, s dlhmi za takmer 15 miliárd.

Nový vlastník tak naplní svoje ambície posilniť pozíciu najmä na americkom, ale aj globálnom trhu. Spolu s naplnením tejto ambície však do vienka dostáva aj fabriku, o ktorú sa vôbec nezaujímal. Európu totiž Nippon Steel doteraz viac menej obchádzal. Podľa zverejnených údajov na starom kontinente vlastní len jednu hutnícku fabriku vo Švédsku a pár ďalších firiem, ktoré sa venujú skôr spracovaniu ocele, či výskumu a vývoju. Meniť sa to nechystal ani teraz. Otázkou teda zostáva, čo s košickou fabrikou U.S. Steelu bude.

Taktné mlčanie?

Zaujímavé pritom bolo, že v celej komunikácii ohľadom miliardovej akvizície nebola v podstate o európskej pobočke U.S. Steelu ani zmienka. Až na telekonferencii so zástupcami finančného sektora sa ukázalo, prečo sa otázka košickej fabriky príliš neotvára. Japonci totiž zatiaľ zdá sa sami nevedia, čo s ňou.

Na priamu otázku predstaviteľa finančného domu BNP Paribas, aké sú plány spoločnosti s jedinou európskou fabrikou U.S. Steelu, totiž reprezentatívny riaditeľ a výkonný viceprezident Nippon Steel Takahiro Mori odpovedal veľmi neurčito. Priznal totiž, že získanie košickej fabriky je cena, ktorú pôvodne neplánovali platiť a taktiež trh, na ktorý sa nechystali. „Po transakcii sa teda musíme zamyslieť nad tým, ako môžeme prevádzku v Európe využiť. To je moja momentálna situácia,“ povedal.

Mapa prevádzok Nippon Steel a U.S. Steel vo svete

U.S. Steel Košice bude iba druhou integrovanou oceliarňou, ktorú bude Nippon Steel Corporation prevádzkovať v Európe. Zdroj: Nippon Steel Corporation, oPeniazoch.sk

Pripomenul pritom, že korporácia U.S. Steel mala stále svoje plány s košickým závodom, ktoré teraz bude musieť nový vlastník prelúskať. „Je to dobré, alebo nie? Po vyhodnotení tohto plánu začneme rozmýšľať, čo môžeme urobiť v budúcnosti,“ dodal.

Zdá sa teda, že budúcnosť košického U.S. Steelu zostáva neistá. Už v predchádzajúcich rokoch sa pritom viackrát špekulovalo o tom, že Američania sa chcú svojej jedinej mimoamerickej pobočky zbaviť. Záujemcovia mali byť z Česka či z Maďarska. U.S. Steel si nakoniec Košice podržal až do finálneho rozhodnutia predať firmu ako celok.

Od rekordov k obmedzovaniu výroby

Najmä v predchádzajúcich rokoch sa to ukázalo ako správne rozhodnutie. U.S. Steel Košice totiž vďaka extrémnym výkyvom na trhoch s nerastnými surovinami či oceľou totiž zaknihoval rekordné zisky, ktoré sa zrejme už tak skoro nezopakujú, ak vôbec. Ukázalo sa to najmä v roku 2021, za ktorý košická fabrika zaknihovala zisk takmer miliardu amerických dolárov. O rok neskôr zisk výrazne klesol, avšak stále zostal na solídnych vyše 440 miliónoch dolárov.

Dobré časy pre slovenskú pobočku U.S. Steelu však zrejme pomaly ale isto končia. Čísla za posledné štvrťroky už totiž zďaleka také pozitívne nie sú. Fabrika totiž zápasí so stále klesajúcimi cenami ocele a z posledných piatich kvartálov bola v zisku iba v jednom.

Koncom tohto roka pritom začali v košických oceliarňach dokonca aj obmedzovať výrobu. V novembri a v decembri zaviedli skrátený pracovný čas. Podľa hovorcu košického U.S. Steelu Jána Baču išlo o reakciu na vývoj na trhu. "Záver roka sme vyhodnotili tak, že nemá zmysel, aby naplno bežali všetky technologické celky," konštatoval. Zamestnancom je pritom pri krátení pracovného času priznávaná náhrada mzdy vo výške 60 percent z priemerného zárobku v zmysle Zákonníka práce.

Stovky miliónov do dekarbonizácie

Navyše, fabrika v Košiciach je vôbec najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku. Čakajú ju preto obrovské investície do dekarbonizácie. Podľa plánov, ktoré boli predostreté slovenským úradom, sa spoločnosť chystala do modernizácie investovať 1,3 miliardy eur.

Peniaze by mali smerovať najmä na vybudovanie ultramoderných oblúkových elektrických pecí, ktoré by mali byť schopné vyrobiť až 3,1 milióna ton ocele ročne. Štvrtého najväčšieho slovenského zamestnávateľa však v tejto snahe plánuje podporiť aj slovenská vláda. Na modernizáciu pecí a ďalších výrobných zariadení vyčlenila z plánu obnovy až 300 miliónov eur.

Zhoršujúce sa hospodárske výsledky, ale aj nevyhnutné investície do dekarbonizácie tak budú dôležitým faktorom pri rozhodovaní nového vlastníka, čo so svojim novým "nechceným dieťaťom" urobí. Aktuálne sa však hlavne celá transakcia musí skompletizovať, schváliť ju musia akcionári oboch firiem, ako aj regulačné orgány. Udiať by sa to malo najneskôr do tretieho štvrťroka 2024. Na konkrétne kroky Japoncov v Košiciach si tak budeme musieť počkať.