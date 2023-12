Definitívny koniec Američanov v košických oceliarňach: U.S. Steel kupuje hutnícky gigant z Ázie!

Aktualizované Areál košickej fabriky U.S. Steelu. Foto: SITA

Novým vlastníkom amerického hutníckeho koncernu U.S. Steel sa stane najväčší japonský výrobca ocele Nippon Steel Corporation. Obe firmy o tom informovali v pondelok v spoločnom stanovisku. Majiteľa tak bude meniť aj košická pobočka U.S. Steelu, ktorá je zároveň jedinou dcérskou firmou koncernu mimo Spojených štátov amerických.

Spoločnosti Nippon Steel Corporation a U.S. Steel Corporation v pondelok uviedli, že uzavreli definitívnu dohodu, podľa ktorej japonský oceliarsky gigant získa U.S. Steel v hotovostnej transakcii za 55 amerických dolárov za akciu. Ako ďalej vyplýva zo spoločného stanoviska zverejneného americkými regulačnými orgánmi, hodnota transakcie tak predstavuje zhruba 14,1 miliardy dolárov.

Súčasťou dohody je aj prevzatie dlhu U.S. Steelu, čo celkovú sumu transakcie zvyšuje na 14,9 miliardy amerických dolárov. „Kúpna cena 55 dolárov za akciu predstavuje 40-percentnú prémiu oproti záverečnej cene akcií U.S. Steel z 15. decembra 2023. Transakciu jednomyseľne schválilo predstavenstvo Nippon Steel Corporation aj U.S. Steel,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku.

Čo bude s Košicami?

Aké budú konkrétne plány nového vlastníka so slovenskou pobočkou U.S. Steelu, si však budeme musieť počkať, aktuálne informácie totiž podrobnosti zatiaľ neuvádzajú. Hovoria iba o tom, že Japonci kupujú U.S. Steel ako celok. Jeho súčasťou je pritom aj košická hutnícka fabrika U.S. Steel Košice. Ide pritom o jedinú výrobnú dcéru americkej oceliarskej spoločnosti mimo Spojených štátov amerických.

Podľa vyhlásenia spoločnosti chce Nippon Steel akvizíciou posilniť výrobné kapacity a rozšíriť geografické oblasti. „V dôsledku akvizície U.S. Steel spoločnosťou Nippon Steel dosiahne jej očakávaná celková ročná kapacita surovej ocele 86 miliónov ton, čo urýchli pokrok smerom k strategickému cieľu Nippon Steel Corporation, ktorým je 100 miliónov ton globálnej kapacity surovej ocele ročne,“ uvádza sa vo zverejnenom materiáli.

Dostali viacero ponúk

U.S. Steel v polovici augusta oznámila, že začína formálny proces vyhodnocovania strategických alternatív pre svoju budúcnosť, dodáva agentúra TASR. Spoločnosť tak urobila po tom, ako dostala viacero nevyžiadaných ponúk, siahajúcich od akvizície určitých výrobných aktivít až po jej úplné prevzatie. Ponuku na kúpu za 7,3 miliardy dolárov od amerického konkurenta Cleveland-Cliffs skupina odmietla ako nepostačujúcu.

U.S. Steel sa stala terčom záujmu o možnú akvizíciu po tom, ako spoločnosť zaznamenala v niekoľkých štvrťrokoch za sebou pokles zisku aj tržieb.