Ako bude vyzerať mesto budúcnosti? Na juhu Európy vzniká najväčšie inteligentné mesto na kontinente! (video)

Na južnom pobreží gréckeho hlavného mesta naberá na obrátkach dlho očakávaný projekt na premenu bývalého letiska na najväčšie inteligentné mesto Európy. Po desiatich rokoch odkladov sa črtá vízia Ellinikonu – začína vyrastať Marina Tower, ktorá sa čoskoro stane prvým gréckym mrakodrapom.

Železné skelety bytových domov získavajú svoju podobu a keď sa človek postaví do prístavu, môže si už predstaviť budúce mesto, ktoré bude mať otvorené verejné priestory, udržateľné zdroje energie a rad zelených plôch, ktoré teraz Aténam chýbajú.

„V začiatkoch projektu panovala oprávnená nedôvera,“ povedal v rozhovore pre agentúru Bloomberg generálny riaditeľ spoločnosti Lambda Odiseas Athanasiu. Táto firma stojí za viacúčelovým projektom.

Ellinikon sa rozkladá na ploche viac ako 2500 hektárov, 20 minút jazdy autom od Atén. Projekt má zmeniť tak pobrežie, ako aj krajinu. Ide o podobný projekt, ktoré je možné vidieť v Číne alebo v Spojených arabských emirátoch a je ukážkou zotavenia sa Grécka z krízy aj nadšenia investorov.

Developeri predpokladajú, že po dokončení v roku 2037 tento projekt zvýši hrubý domáci produkt (HDP) Grécka o 2,5 percentuálneho bodu, vytvorí až 80 000 nových pracovných miest a prinesie daňové príjmy viac ako desať miliárd eur. Očakáva sa tiež, že ročne priláka ďalší milión turistov, ktorí si budú môcť vybrať, či sa ubytujú v hoteli Mandarin Oriental či v rezorte s kasínom.

Cestovný ruch sa už v Grécku spamätal z prepadu z doby pandémie choroby COVID-19. Vlani krajinu navštívilo 32 miliónov turistov a tento rok sa očakáva rekordný počet návštev.

Pre tých, ktorí budú chcieť zostať natrvalo, už je v štvrti Malé Atény v predaji 243 bytových jednotiek, z toho 140 už je rezervovaných. Najskôr sa predali apartmány v Marina Tower a byty a vily na pláži. Lambda oznámila, že z predaja nehnuteľností do konca marca získala 641 miliónov eur. Väčšina kupujúcich sú grécki občania a očakáva sa, že do 13 rokov tam bude zhruba v 10 000 rezidenciách bývať až 20 000 ľudí.

Všetko by malo byť po ruke

Ellinikon vychádza z urbanistickej koncepcie pätnásťminútového mesta. To znamená, že obyvatelia sa do štvrť hodiny dostanú do školy, do parku, na úrad, do obchodu alebo aj na pláž. V celom komplexe bude softvér pre dohľad nad odpadmi, vodou a energiami.

Rozbeh projektu nebol hladký. Keď firma Lambda pozemok v roku 2014 kúpila, boli jeho časti posiate troskami bývalého letiska, vrátane opustených lietadiel. V iných častiach boli ubytovaní utečenci a migranti bez dokladov. Na pobreží boli viaceré zariadenia pre nočný život a zabudnuté športoviská. Obavy, či sa projekt skutočne podarí niekedy zrealizovať, vyvolalo aj omeškanie povoľovacieho procesu a skutočnosť, že Grécko v čase, keď bol projekt navrhnutý, prakticky skrachovalo. Neskôr sa k tomu pridali aj zvýšené náklady na výstavbu pre energetickú krízu po incidente na Ukrajine.

Kým tieto problémy postupne ustúpili, jeden problém zostal a Lambda sa s ním stále ešte potýka. Ide o nedostatok pracovnej sily. V budúcom roku, keď má začať výstavba obchodného centra, bude firma potrebovať približne 7000 pracovníkov. Teraz ich má asi 2000 a vedie pokročilé rokovania s dodávateľmi o využití stavebných pracovníkov z iných krajín.

Athanasiu ale za najväčší problém označil „nedostatok dôveryhodnosti“. Grécko bolo pred začatím výstavby v platobnej neschopnosti a projekt bol obrovský aj na európske pomery, a to pre Grécko, a Lambda bola spoločnosťou, ktorá sa nikdy predtým v takomto projekte neangažovala. Tieto prekážky ale postupne zmizli. Teraz má firma v pláne, aby obyvatelia vo svojich domoch bývali do Vianoc v roku 2026.

Akcie firmy Lambda vlani stúpli takmer o 16 percent, zastavili sa však pri cene sedem eur. To Athanasiu pripisuje širším ťažkostiam na realitnom trhu. Existuje však aj dôvod domnievať sa, že Ellinikon bude od tejto chvíle ziskový. Lambda sa vlani vrátila k zisku a rezidencie na pláži sa teraz predávajú až za 15 000 eur za meter štvorcový. Ponuky na pozemky v okolí nákupného centra a kancelárií presiahli 2000 eur za meter štvorcový, čo je takmer trojnásobok hodnoty uvedenej v účtovníctve.

Optimizmus je skrátka na vysokej úrovni. A čo sa týka obáv, že by sa turisti, ktorí cestujú do Atén, mohli zaujímať skôr o historickú ponuku starobylého mesta ako o jeho najmodernejšie vybavenie, nerobí si riaditeľ firmy Lambda starosti.