Nemecký výrobca čokolád Ritter Sport naďalej obhajuje svoje podnikanie v Rusku

Foto: pixabay.com/AlexanderStein

Nemecký výrobca sladkostí Ritter Sport naďalej obhajuje svoje rozhodnutie pokračovať v podnikaní v Rusku aj po invázii Moskvy na Ukrajinu.

„Aj ruské deti rady jedia čokoládu,“ povedal vo štvrtok Ronken pre časopis Focus. „Naše rozhodnutie bolo správne a urobil by som ho znova rovnakým spôsobom,“ zdôraznil. Rusko je druhým najväčším trhom spoločnosti Ritter Sport a ak by odtiaľ odišla, musela by prepustiť 200 zamestnancov vo svojom závode v juhonemeckom meste Waldenbuch, dodal Ronken.

Spoločnosť od začiatku vojny na Ukrajine opakovane čelila ostrej kritike za to, že naďalej dodávala čokoládu do Ruska. Svoje rozhodnutie odôvodnila aj tým, že odchod z krajiny by okrem iného negatívne ovplyvnil aj pestovateľov kakaa v západnej Afrike a v Strednej a Južnej Amerike. Spoločnosť na druhej strane prestala investovať na ruskom trhu, zastavila tam reklamné aktivity a zaviazala sa, že zisky dosiahnuté v Rusku venuje na humanitárne účely.