Globálny odbyt smartfónov sa tento rok zvýši o štyri percentá

Celosvetový odbyt šikovných telefónov sa v tomto roku vráti k rastu a zvýši sa o štyri percentá na 1,21 miliardy prístrojov. Novinárom to dnes povedala analytická spoločnosť International Data Corporation (IDC). Rast podľa nej bude pokračovať tiež v budúcom roku, keď by sa mal odbyt zvýšiť o 2,3 percenta.

„Trh s chytrými telefónmi je konečne z najhoršieho vonku a má pred sebou oživenie,“ uviedla analytička Nabila Popalová z IDC.Minulý mesiac spoločnosť IDC uviedla, že v prvom štvrťroku sa celosvetový odbyt šikovných telefónov medziročne zvýšil o 7,8 percenta na 289,4 milióna prístrojov. Na vedúcu pozíciu na trhu sa v prvom štvrťroku vrátila juhokórejská spoločnosť Samsung, ktorú vlani o prvenstvo pripravil americký konkurent Apple.

Spoločnosť Apple používa vo svojich telefónoch iPhone vlastný operačný systém iOS, zatiaľ čo väčšina ostatných výrobcov používa operačný systém Android, za ktorým stojí internetový gigant Google.

Popalová uviedla, že za tohtoročným rastom trhu s chytrými telefónmi budú stáť predovšetkým telefóny so systémom Android. Ich odbyt by sa podľa nej mal zvýšiť o 4,8 percenta, zatiaľ čo pri telefónoch so systémom iOS by mal rastu predstavovať iba 0,7 percenta. „Dôvodom slabšieho rastu iOS je silný vlaňajšok a rastúca konkurencia v Číne,“ uviedla Popalová.