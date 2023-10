Košickí oceliari hlásia stratu: U.S. Steel bojuje s prepadom cien ocele, koncom roka zníži výrobu!

Administratívna budova U.S. Steel Košice. Foto: SITA

Aj napriek tomu, že ešte počas augusta sa objavili správy o možnom odkúpení matky košických oceliarní U.S. Steel Corporation, doteraz sa žiadny obchod neuskutočnil. Zamestnanci košickej fabriky tak nateraz pracujú na plné obrátky pre pôvodných amerických majiteľov. Tak ako celá skupina U.S. Steel aj továreň na východe Slovenska však bojuje s poklesom cien ocele z minuloročných maxím. Výsledky hospodárenia tak v tomto roku nebudú také ružové.

Podľa najnovších údajov, ktoré poskytol materský koncern U.S. Steel Corporation americkým regulačným úradom, skončila európska pobočka oceliarní, ktorá pozostáva iba z košického podniku, v treťom kvartáli tohto roku v strate vo výške 13 miliónov dolárov. Za prvých deväť mesiacov tohto roku sa tak zisk košického spracovávateľa ocele znížil na 25 miliónov dolárov pre zdanením. V porovnaní s minuloročným hrubým ziskom, ktorý bol v prvých 9 mesiacoch na úrovni 515 miliónov dolárov, tak ide o prudký prepad.

Asi nikoho neprekvapí, že jedným z dôvodov poklesu ziskovosti najväčšieho košického zamestnávateľa je prepad cien ocele. Zatiaľ čo počas minuloročného tretieho kvartálu predával podnik oceľ v priemere za 1013 eur za tonu, v takom istom období tohto roku sa predávala na úrovni 783 eur. Ceny ocele sa tak medziročne prepadli o takmer 25 percent.

Pokles cien pociťuje aj samotná matka košických oceliarní U.S. Steel. Zatiaľ čo minuloročné tržby boli po deviatich mesiacoch na úrovni 16,72 miliárd dolárov, v aktuálnom roku sú iba 13,9 miliardy dolárov. Rovnako tak sa prepadol aj čistý zisk, ktorý v minuloročnom trištvrte roku predstavoval 2,35 miliardy dolárov, no tento rok je to iba 975 miliónov.

Produkovali viac za menej

Aj napriek poklesu cien však produkcia košického spracovávateľa neutíchala. Práve naopak. V treťom kvartáli tohto roku sa medziročná produkcia ocele zvýšila na 990 tisíc ton z predošlých 946 tisíc ton. Podobne na tom bol aj predaj ocele, ktorý sa zvýšil o 91 tisíc ton na 958 tisíc ton. O práci na plné obrátky svedčí aj fakt, že košická fabrika bola v prvých troch kvartáloch využitá na 88 percent svojich výrobných možností, čo je dokonca o percento viac ako tomu bolo v takom istom období minulého roku.

Faktom však je, že so záverom roka bude v košických oceliarňach výrazne klesať aj samotná výroba. Spoločnosť totiž práve v piatok oznámila, že v novembri a decembri zavedie skrátený pracovný čas. Ako uviedol hovorca košického U.S. Steelu Ján Bača, ide o reakciu na vývoj na trhu. "Záver roka sme vyhodnotili tak, že nemá zmysel, aby naplno bežali všetky technologické celky," cituje Baču agentúra TASR. Zamestnancom bude pri krátení pracovného času prislúchať náhrada mzdy za obdobie, keď im nebude prideľovaná práca, vo výške 60 percent z priemerného zárobku v zmysle Zákonníka práce.

Čakajú ich veľké investície

Košické oceliarne pritom podľa údajov materského koncernu o niečo zvýšili investície do rozvoja výroby. Tie v treťom štvrťroku dosiahli hodnotu 24 miliónov dolárov a spolu tak v tomto roku bolo investovaných už 66 miliónov dolárov. Košický podnik však bude musieť v budúcnosti investovať do dekarbonizácie výroby ešte oveľa väčší objem finančných prostriedkov. Podľa plánov, ktoré boli predostreté slovenským úradom sa chystajú košické oceliarne do modernizácie investovať 1,3 miliardy eur.

Peniaze by mali smerovať najmä na vybudovanie ultramoderných oblúkových elektrických pecí, ktoré by mali byť schopné vyrobiť až 3,1 milióna ton ocele ročne. Štvrtého najväčšieho slovenského zamestnávateľa však v tejto snahe podporí aj slovenská vláda. Na modernizáciu pecí a ďalších výrobných zariadení vyčlenila z plánu obnovy až 300 miliónov eur.