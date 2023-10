Wolverine so šialenými nápadmi: Favorit argentínskych volieb chce zrušiť centrálnu banku a zaviesť dolár! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (13) Ekonóm Javier Milei chce Argentínu dolarizovať. Foto: SITA/AP

Juhoamerická krajina, ktorá sa v podstate bez prestávky zmieta v ekonomických krízach, si bude už tento víkend voliť nového prezidenta. Favoritom je kontroverzný ekonóm s vizážou filmového Wolverina Javier Milei. Medzi jeho najradikálnejšie myšlienky patrí napríklad zrušenie centrálnej banky či dolarizácia argentínskej ekonomiky.

Ak by naplnil svoje vízie, argentínske hospodárstvo by to obrátilo doslova hore nohami. Mnohí hovoria, že by to zároveň znamenalo katastrofu. Problém je však v tom, že pre krajinu, ktorá de facto kontinuálne prechádza z jednej obrovskej hospodárskej krízy do druhej, to už nie je žiadnym prekvapením. Aj Mileiho odporcovia preto priznávajú, že jeho voličov vlastne chápu, keďže doterajšie establišmenty nedokázali krajinu dekády z tejto špirály kríz vymaniť.

Už len vyhliadka na to, že by sa Milei mohol stať prezidentom, pritom spôsobuje Argentíne ďalšie hospodárske otrasy, píše web The Guardian. Argentínske peso sa v totiž posledných týždňoch prepadlo voči doláru. Odborníci to čiastočne pripisujú aj Mileiho útokom na vlastnú menu, o ktorej hovorí, že má menšiu hodnotu ako „výkaly“.

Argentínska mena je všeobecne obľúbeným cieľom Mileiho atakov a v podstate aj jedným z kľúčových prvkov jeho programu. Nádejný prezidentský kandidát totiž hovorí o zrušení centrálnej banky a dolarizácii krajiny. Argentína by tak podľa jeho plánov jednoducho prestala používať vlastnú menu a prešla na dolár.

Z krízy do krízy

Hoci znie takáto myšlienka poriadne radikálne, v krajine, kde momentálne dosahuje inflácia takmer 140 percent, základné sadzby centrálnej banky sú cez 130 percent a peso v podstate neustále stráca na hodnote, znie pre jeho voličov aj tento plán ako spása. Nebola by to navyše prvá krajina regiónu, ktorá sa tak rozhodla. Už v minulosti podobné rozhodnutia prijali v Ekvádore či Salvádore.

Milei, taktiež dlhodobý zástanca radikálnych škrtov vládnych výdavkov, však počas predvolebnej kampane prekvapil na viacerých frontoch. Ako pripomína The Guardian, okrem iného označil klimatickú zmenu za „socialistickú lož“, obvinil pápeža so sympatií s „vražednými komunistami“, bagatelizoval zločiny argentínskej diktatúry a oháňal sa motorovou pílou. Navrhuje tiež legalizáciu predaja orgánov, uvoľnenie zákonov o zbraniach či vyhýbanie sa najväčším obchodným partnerom Argentíny, teda Číne a Brazílii. Celá jeho predvolebná kampaň tak bola poriadne kontroverzná, zábery z nej si môžete pozrieť v nasledujúcej galérii.

Zobraziť galériu (13) Symbolom predvolebnej kampane sa stal aj Javier Milei s motorovou pílou. Foto: SITA/AP

Faktom však je, že na dokonanie Mileiho radikálnych myšlienok, vrátane spomínanej dolarizácie Argentíny, by potreboval aj podporu kongresu krajiny. V ňom však pravdepodobne väčšinu mať nebude, píše web cnbc.com. V aktuálnej situácii však môže byť pre neho jednoduchým riešením vykresliť zákonodarný zbor ako „súčasť problému“ a jeho podpora sa môže ešte zvýšiť.

Už nie je kam spadnúť?

Prudký nárast jeho popularity je pritom pochopiteľný dokonca aj podľa jeho odporcov. Hoci upozorňujú, že jeho zvolenie by malo podľa nich na národ katastrofálne následky a najviac by trpeli chudobní. Prominentný ľavičiar Juan Grabois však dodáva, že dokonale chápe, prečo mnoho aj jeho voličov Milei priťahuje, keďže boli „ekonomicky zničení“ dvoma tradičnými politickými silami vládnucimi v krajine posledné dve dekády.

„Nemajú čo stratiť. Už sú v priepasti, pod ňou už nič nie je,“ komentuje postoje voličov Grabois, ktorý v prezidentských voľbách podporuje koalíciu súčasného argentínskeho ministra hospodárstva Sergia Massu. „Všetci sú unavení. Existuje určitý druh samovražedného pokušenia. Nie je to tak, že si myslia, že Milei vyhrá a všetko zlepší. Ide o to, že chcú, aby všetko išlo do pekla. Ide o to spáliť zem a začať od nuly,“ cituje Graboisa The Guardian.

Argentínske voľby v kocke

– Argentínčania si v nedeľu budú voliť prezidenta a viceprezidenta. Favoritom v prezidentských voľbách je podľa prieskumov ekonóm Javier Milei.

– Volebná účasť je povinná a za porušenie hrozia pokuty. Približne 35,8 milióna registrovaných voličov bude okrem prezidenta a viceprezidenta rozhodovať aj o 130 členoch dolnej komory parlamentu a 24 senátoroch. Dolná komora má 257 členov a senát (horná komora) 72.

– Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 19. novembra ak žiadny kandidát nezíska 45 percent alebo pri zisku 40 percent nebude mať desaťpercentný náskok pred druhým v poradí.

– Funkčné obdobie prezidenta je štvorročné a hlavou štátu môže byť najviac dve funkčné obdobia po sebe. Súčasný prezident Alberto Fernández sa nebude uchádzať o znovuzvolenie. Väčšina prieskumov verejnej mienky potvrdzuje, že o jeho nástupcovi rozhodne až druhé kolo. Víťaz volieb do funkcie oficiálne nastúpi 10. decembra.

– Najväčšie šance má podľa prieskumov Javier Milei, 52-ročný ekonóm a líder konzervatívnej koalície La Libertad Avanza (LLA). Za ním nasleduje minister hospodárstva Sergio Massa, bývalá ministerka pre bezpečnosť Patricia Bullrichová, bývalý guvernér provincie Córdoba Juan Schiaretti a právnička a politička Myriam Bregmanová.

– Argentínu sužuje hospodárska kríza, vysoká miera inflácie a zadlženosť. Krajina patrí k najväčším vývozcom hovädzieho dobytka na svete a známa je aj výrobou vína z odrody viniča Malbec. Medzi najznámejších rodákov patrí pápež František a futbalisti Lionel Messi (1987), či Diego Maradona (1960). Argentína má aj piatich držiteľov Nobelovej ceny.