Slovenské podniky sú o niečo optimistickejšie ako pred rokom

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/fauxels

Počet slovenských firiem, ktoré ohodnotili svoju situáciu za posledných 12 mesiacov ako celkovo silnejšiu, sa medziročne zvýšil o päť percentuálnych bodov (p. b.) na 35 %. Naopak, ako celkovo slabšiu svoju firmu vidí 44 % podnikateľov, čo je o jeden p. b. menej ako pred rokom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu zverejneným spoločnosťou Intrum Slovensko – European Payment Report 2024.

„V tohtoročnom prieskume 35 % vedúcich pracovníkov na Slovensku (európsky priemer 31 %) potvrdilo, že ich podnikanie sa za posledných 12 mesiacov posilnilo. Ide o nárast z 26 % v roku 2022 (EÚ priemer 24 %). Viac ako polovica z nich dokonca tvrdí, že ich podnikanie má v nasledujúcich rokoch príležitosť expandovať,“ priblížila spoločnosť. Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 9255 európskych spoločností, pôsobiacich v 15 priemyselných odvetviach. Slovensko svojimi odpoveďami reprezentuje 175 podnikov.

Ako hlavné opatrenie na zvládnutie aktuálneho stavu plánuje 35 % slovenských firiem ďalšie znižovanie nákladov. Oproti minulému roku ide o pokles tohto opatrenia o šesť p. b. Intrum upozornila, že celoeurópsky trend je od ukončenia pandémie ochorenia COVID-19 opačný. Podiel firiem, ktoré z opatrnosti pristupujú k znižovaniu nákladov narastá z 28 % v roku 2021 na 51 % v roku 2023. Celkovo je na Slovensku posledné dva roky znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity hlavnou strategickou prioritou. Uvádza to až 72 % slovenských podnikov, pričom európsky priemer je 75 %.

Na Slovensku sa posledný rok pri finančnom rozhodovaní dostávajú do popredia snahy firiem lepšie riadiť svoje peňažné toky a udržať si čo najzdravšiu likviditu. Odráža sa to v zmene postojov voči obchodným partnerom. Až 35 % priznalo, že oproti minulému roku je pravdepodobnejšie, že požiadajú buď o predĺženie doby splatnosti alebo zaplatia neskôr, ako bolo dohodnuté. Ďalších 15 % podnikov priamo tvrdí, že v roku 2024 budú požadovať predĺženie platobných podmienok, aby sa vyrovnali s hospodárskymi problémami.

Dlhé doby splatnosti podporujú oneskorenie platieb. To sa odráža v podiele pracovného fondu, ktoré musia podniky investovať do vymáhania. Tretina podnikov na Slovensku (33 %) potvrdila, že meškajúce platby im bránia v investíciách do rastu a nedobytné pohľadávky až v 14 %. Pre viac ako pätinu spoločností (21 %) predstavujú nedobytné pohľadávky rastúci problém. Súčasne štyri z desiatich spoločností (38 %) nemajú žiadne riešenie pre zabezpečenie nedobytných pohľadávok.

„Vláda a priemysel by mali podniknúť kroky na podporu podnikania a zabezpečenie včasných platieb, aby sa zabránilo narušeniu peňažných tokov podnikov a ich schopnosti splácať dlhy. Bez toho sa bude problém stupňovať a vytvorí sa cyklus nevyriešených úverových záväzkov,“ upozornil výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.