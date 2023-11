Mestu Košice chýba v novom rozpočte vyše 42 miliónov eur, rokovať budú poslanci

Mesto Košice. Foto: KEturist.sk

Mestu Košice chýba na budúci rok v rozpočte viac ako 42 miliónov eur. O zložitej finančnej situácii budú v piatok (24. 11.) diskutovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Až dve tretiny z vyčísleného schodku 42,2 milióna eur pritom tvoria chýbajúce zdroje v bežných výdavkoch. Tie sa používajú napríklad na financovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD), údržby ciest, sociálnych služieb, základných a materských škôl,“ uviedol magistrát. Mesto pripravilo balíčky úsporných opatrení, témou rokovania bude aj zvyšovanie miestnych daní a poplatkov.

Podľa aktuálnej prognózy ministerstva financií majú Košice v budúcom roku dostať ešte menej peňazí, ako mali pôvodne schválené v rozpočte na rok 2023. Mesto poukazuje na výpadky príjmov z podielových daní, vrátane tzv. prorodinného balíčka, aj nové kompetencie miest, ktoré spôsobili nárast výdavkov. „Kvôli legislatívnej smršti a necitlivým zásahom štátnych orgánov v uplynulých rokoch prišlo mesto Košice o finančné zdroje v celkovej výške 115 miliónov eur,“ uviedol hovorca magistrátu Dušan Tokarčík. Ako príklad mesto pripomína, že ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení bude musieť v roku 2024 nariadením štátu v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy vynaložiť na mzdy zamestnancov v školstve o zhruba 11 miliónov eur viac ako v roku 2022.

Ekonomické oddelenie magistrátu zaslalo poslancom východiská pripravovaného Programového rozpočtu na rok 2024. Poslanci zároveň dostali podklady na rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v nadchádzajúcich dňoch. Mesto tiež pripravilo a s poslancami komunikuje balíčky úsporných opatrení, viaceré sa už realizovali. „Zrušili sa odmeny zamestnancov magistrátu a mestskej polície, Vianočný koncert, detský Silvester či novoročný ohňostroj. Mesto rovnako zastavilo výberové konania na vyše 50 neobsadených pozícií na magistráte. V budúcom roku sa predbežne okrem iného nepočíta s pripravenými projektami výstavby Domova sociálnych služieb na Gerlachovskej ulici či nových športovísk,“ uviedol hovorca.

V ďalšom navrhovanom súbore opatrení sa nachádza napríklad návrh na pozastavenie prepravy cestujúcich električkami na rýchlodráhe do oceliarní U. S. Steel, zrušenie dotácií na šport a kultúru, zníženie frekvencie kosenia, zníženie počtu mestských policajtov a staníc mestskej polície či pozastavenie procesu plánovanej výstavby prvých nájomných bytov. Na programe je aj novelizácia všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú najmä miestnych daní a poplatkov. Podľa prepočtov ekonómov by navrhované úpravy mohli do mestskej kasy priniesť 25,7 milióna eur.

Rokovanie ukáže, či tieto návrhy budú postačujúce a aké korekcie bude ešte potrebné vykonať. Podľa riaditeľa košického magistrátu Marcela Čopa záleží len na poslancoch, aby sa rozhodli, aké služby obyvateľom a v akej kvalite má mesto poskytovať, čo ešte v rozpočte je možné škrtnúť a čo nie. „Okrem úspor vo výdavkoch, ktoré sme už začali realizovať, musíme podobne ako iné slovenské mestá pristúpiť aj k niektorým nepopulárnym opatreniam. Ak by sme tak neurobili, bez dodatočných finančných zdrojov by došlo k výraznému zhoršeniu kvality a niekde až k úplnému zastaveniu poskytovaných služieb,“ skonštatoval.