Krajiny EÚ sa zhodli na posilnení práv kuriérov pracujúcich pre platformy

Kuriéri či vodiči pracujúci pre digitálne platformy ako je Uber by do budúcnosti mali mať v Európskej únii lepšie pracovné podmienky. Na kompromisnom texte smernice o takzvaných platformových pracovníkoch sa dnes na rokovaní v Bruseli zhodli unijní ministri práce a sociálnych vecí, informovalo belgické predsedníctvo v Rade EÚ. Česko na zasadnutí zastupoval minister Marian Jurečka, ktorý dohodu privítal.

„Smernice vylepšia práva a podmienky viac ako 28,5 milióna Európanov, ktorí pre platformy pracujú,“ uviedlo na sociálnej sieti X belgické predsedníctvo. Podľa českého ministra nový predpis znamená väčšiu ochranu pre platformových pracovníkov. „Napríklad aby cez digitálnu platformu nebolo možné zneužívať daného človeka, zbierať o ňom dáta, ktoré platforma nemá zbierať,“ povedal ČTK Jurečka s tým, že veľké množstvo práce bolo odpracované už za českého predsedníctva na konci roka 2022.

V minulosti sa veľa hovorilo o tom, ako stanoviť, kedy už môže byť kuriér, vodič či remeselník považovaný za zamestnancov. Európska komisia prišla s návrhom, že by malo byť splnených päť podmienok, následne české predsedníctvo hovorilo o siedmich parametroch a o splnení štyroch z nich. Ani na jednom z variantov sa ale nepodarilo nájsť zhodu. Teraz sa zmenil napríklad prístup Grécka a výsledkom je dohoda, že dané podmienky si stanovia členské štáty svojimi vlastnými predpismi, smernica na to však vytvorila rámec, vysvetlil Jurečka.

Dobrý kompromis

„Beriem to ako dobrý kompromis, ktorý sa podarilo nájsť za minútu dvanásť,“ dodal český minister s odvolaním sa na to, že súčasný Európsky parlament sa schádza naposledy na konci apríla. Je teda ešte čas, aby normu odsúhlasil. Ak by sa kompromis nepodarilo dosiahnuť, bol by legislatívny proces prerušený a smernicou by sa začali zaoberať až noví europoslanci, ktorí vzídu z júnových volieb.

Internetové firmy zažívajú po covidovej pandémii veľký rozmach a rýchlo rastie počet ľudí, ktorí pre nich pracujú. Koľko osôb zamestnávajú platformy priamo v Česku, je podľa Jurečku ťažké odhadnúť. „To číslo ale určite rastie, pretože vidíme, že pred pár rokmi to bola debata, ktorá sa viedla predovšetkým okolo taxislužby a dnes ide aj o sektor služieb, roznášku jedla a podobne,“ uviedol minister.

Podľa odhadov Európskej komisie pre platformy v súčasnosti v EÚ pracuje na 28 miliónov ľudí a do troch rokov by sa tento počet mohol priblížiť 50 miliónom. Väčšina z nich pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba. Prevádzkovatelia prepravných či rozvážkových firiem im preto nemusia platiť zdravotné či sociálne poistenie ani zaručiť minimálny príjem.

Európska komisia navrhla smernicu

Európska komisia preto navrhla smernicu, ktorá má pracovníkom digitálnych firiem k týmto právam pomôcť. Únijné krajiny sa na nej pokúsili zhodnúť práve už za českého predsedníctva v EÚ na jeseň roku 2022, ale vtedy úspešné neboli. Švédske predsedníctvo následne predložilo kompromisný návrh, ktorý únijní ministri schválili. Dohoda s Európskym parlamentom a Európskou komisiou bola dosiahnutá vlani v decembri, teda počas španielskeho predsedníctva.

Desať krajín však následne oznámilo, že túto dohodu nepodporí. Belgické predsedníctvo tak obnovilo rokovania a teraz sa ministri zhodli na kompromisnom texte dohodnutom predsedníctvom a vyjednávačmi Európskeho parlamentu tento rok 8. februára. Smernicu musí ešte formálne schváliť Európsky parlament.

Ako uviedol podpredseda belgickej vlády Pierre-Yves Dermagne, ide o prvý podobný predpis v Európskej únii. Norma by mala stanoviť „minimálne štandardy pre zlepšenie pracovných podmienok pre milióny pracovníkov platforiem po celej EÚ“. „Dnes potvrdená dohoda stavia na úsilí predchádzajúcich predsedníctiev v Rade EÚ a znovu potvrdzuje sociálny rozmer Európskej únie,“ dodal Dermagne.