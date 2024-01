Rusko čaká oživenie vývozu zemného plynu vďaka vyšším dodávkam do Číny

Foto: SITA/AP

Rusko očakáva, že jeho vývoz zemného plynu plynovody sa tento rok zvýši takmer o pätinu. Stratu väčšiny európskych zákazníkov vykompenzujú čiastočne vyššie dodávky do Číny. Celkovo sa dodávky plynu plynovodmi do zahraničia majú tento rok zvýšiť na 108 miliárd metrov kubických z 91,4 miliardy metrov kubických vlani. Uviedla to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na vyjadrenie ruského vicepremiéra Alexandra Novaka v časopise Energy Policy.

Čína sa stáva hlavným zahraničným klientom ruského plynárenského gigantu Gazprom, keď väčšina dodávok plynovodmi do Európy sa po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 zastavila. Predpokladaný vývoz však tento rok zostane stále pod úrovňou z doby pred inváziou, keď Gazprom dodal zákazníkov do zahraničia, bez zahrnutia bývalých sovietskych republík, ročne 185,1 miliardy metrov kubických.

Rusko dodáva do Číny plyn prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri. Od začiatku v roku 2019 sa dodávky postupne zvyšujú a vlani dosiahli 22,7 miliardy metrov kubických. Očakáva sa, že v budúcom roku dosiahnu dodávky plnej kapacity, ktorá predstavuje 38 miliárd metrov kubických.

Gazprom tiež plánuje dodať do Číny desať miliárd metrov kubických ročne prostredníctvom druhého plynovodu známeho ako Ďalekovýchodná trasa. Generálny riaditeľ firmy Alexej Miller koncom minulého roka povedal, že dodávky touto trasou by sa mali začať najneskôr v roku 2027.

Pokračujú tiež rokovania o projekte Sila Sibíri 2, ktorý by viedol do Číny cez Mongolsko a mohol by mať kapacitu 50 miliárd metrov kubických. Podľa Novaka bola vypracovaná analýza realizovateľnosti. Termín výstavby plynovodu a jeho hlavné technické a ekonomické ukazovatele budú spresnené po podpise záväzných dohôd s čínskymi partnermi, dodal Novak.Rusko tiež podľa Novaka očakáva, že vývoz superchladeného skvapalneného zemného plynu tento rok stúpne o 14 percent na 38 miliónov ton.