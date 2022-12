Ďalšia kryptoburza hlási problémy. Čo bude ďalej s kryptomenami?

Zdroj: oPeniazoch.sk

Foto: pexels.com/ Alesia Kozik

dnes 16:10 -

Tretia najväčšia centralizovaná kryptomenová burza Kraken v stredu oznámila, že prepustí 30 % svojho personálu, teda asi 1 100 zamestnancov. Reaguje tak na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s masívnym prepadom trhu s digitálnymi aktívami.

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Jesse Powell uviedol, že spomalenie rastu vyvolané makroekonomickými a geopolitickými faktormi utlmilo dopyt zákazníkov a výrazne znížilo objemy obchodov a počet nových registrácií.

Obavy neutíchajú

Zrušenie pracovných miest nasleduje po podobných krokoch konkurentov vrátane Coinbase Global či Gemini. Mnoho búrz zaznamenalo pokles výnosov, keďže sa obchodná aktivita v posledných mesiacoch znížila z dôvodu otrasov cien kryptomien.

Zdá sa teda, že problémy v kryptosektore, ktoré odštartoval krach burzy FTX, naďalej pokračujú a udržiavajú u investorov neistotu.

Čo čakať do ďalších týždňov?

Ceny najväčších kryptomien sa stále pohybujú v blízkosti svojho dna, hoci sa snažia zmazať poklesy z posledných dní. Bitcoin sa dokázal dostať späť nad 17 000 USD a Ethereum nad 1 200 USD.

Podľa Jakuba Kraľovanského z portálu Trader2.0 sme už naozaj v blízkosti dna. "Pár mesiacov to ešte potrvá, ale myslím si, že v druhej polovici roku 2023 by sme už mohli ísť postupne hore. Veľmi veľa bude záležať od aktuálnej situácie na svetových trhoch a reakcie centrálnych bánk. To totiž priamo ovplyvňuje aj vývoj kryptomien," uviedol pre portál oPeniazoch.sk.

Account manager spoločnosti X-Trade Brokers a expert na kryptomeny Jakub Jurina hovorí, že sa situácia momentálne upokojuje a dostáva do normálu. Tiež upozorňuje, že v krypto svete je ťažké odhadnúť, ktorá spoločnosť bude ďalšia v poradí a odštartuje nový prepad. "Nejaký čas pravdepodobne pôjdeme s cenou do strany, a to hlavne pri bitcoine. Ak prekonáme úroveň 19 000 USD a nad danou hladinou sa udržíme aspoň niekoľko dní, trh sa začne pomaly otáčať do pozitívneho smeru," povedal pre oPeniazoch.sk.

Zároveň dodal, že neočakáva okamžitý výstrel na historické maximum, ale skôr postupné stúpanie na úrovne 22 500 USD, 24 000 USD či 30 000 USD, čo sú významné cenové hladiny, ktoré odporúča sledovať.

Vývoj ceny Bitcoinu za posledných 6 mesiacov a kľúčové úrovne