Projekt elektronických faktúr pripravíme až pre ďalšiu vládu

Finančná správa (FS) SR odložila zámer spustenia on-line zasielania elektronických faktúr na neurčito. Projekt sa v tomto volebnom období už nepodarí zrealizovať, a preto ho FS pripraví pre nasledujúcu vládu. Na štvrtkovom pracovnom stretnutí s novinármi to povedal prezident FS Jiří Žežulka.

"Vieme, že už asi nebudeme schopní ho pripraviť do konca volebného obdobia," povedal Žežulka. O zavedení povinnosti pre podnikateľov zasielať základné údaje z faktúr už pri ich vystavení finančnej správe tak bude rozhodovať vláda až po ďalších parlamentných voľbách.

Žežulka si myslí, že elektronické faktúry slovenských podnikateľ neminú. "Z môjho pohľadu je to nutnosť, lebo nás k tomu dotlačí Európska únia, ktorá pripravuje novú smernicu o cezhraničnej fakturácii," povedal. Druhým dôvodom je podľa neho potreba lepšie bojovať s daňovými únikmi.

V súvislosti s rušením elektronických on-line registračných pokladníc v Česku si šéf FS nemyslí, že by malo Slovensko tento príklad nasledovať. "Tamojšia vláda pred voľbami sľubovala, že elektronickú evidenciu zruší. Chápem, že po vyhratých voľbách nemala inú možnosť. Obávam sa, že keby sme išli na Slovensku touto cestou, prídeme o celkom fungujúci dobrý nástroj a bola by to veľká škoda," dodal Žežulka.