Americký trh práce pozitívne prekvapil, akciový trh to však nepoteší

Počet novovytvorených pracovných miest v USA bol na úrovni 528 000, pričom sa očakávalo, že to bude len 250 000. Minulomesačná revízia k tomuto výsledku ešte pridala ďalších 25 000, čiže celkovo sa v mesiaci júl vytvorilo toľko pracovných miest, ako za dva mesiace dohromady – 553 000. Miera nezamestnanosti poklesla na 3,5 %, pričom sa očakávalo, že vykáže 3,6 % ako v minulom mesiaci.



Pritom ponuka nových otvorených pracovných pozícii klesla najviac od roku 2008, čo sa prejavilo aj na raste platov. Tie medzimesačne vzrástli o 0,5 %, pričom sa očakával rast len 0,3 %. To znamená, že agregátny dopyt spotrebiteľov bude nateraz naďalej silný a vytvorí dodatočné inflačné tlaky v ekonomike.



To prirodzene komplikuje plány Fedu, lebo ten už avizoval, že po posledných agresívnych zvýšeniach sadzieb svoje tempo rastu sadzieb hodlá spomaliť. Ako sa zdá, trh práce a inflácia mu to možno nedovolia. Vyzerá to, že „všetci sa ešte opaľujú na pláži, zatiaľ čo na obzore sa formuje tsunami“.



Ekonomické predstihové ukazovatele sa za posledných 6 mesiacov v USA dramaticky zhoršili a už nielen technická recesia klope na dvere. Práve trh práce v podobe rastu nezamestnanosti to pocíti ako posledný, no bude sa zotavovať najdlhšie.



Čínska vláda ide zachraňovať developerov

Posledné dve desaťročia sa v Číne odohrával realitný boom, keďže sa do miest presídlilo viac ako 400 miliónov ľudí. V poslednom roku sa čínsky realitný sektor zmieta v problémoch. Najväčší developeri na čele s Evergrande, čo bol donedávna najväčší developer sveta, sa dostávajú pod obrovský tlak. Do problémov sa dostali pre neefektívne riadenie projektov, rast cien stavebných materiálov a slabnúci dopyt zo strany kupujúcich.



Čínska centrálna banka po problémoch pritvrdila a zaviedla prísnejšie regulačné a finančné mantinely, čo však znamenalo, že developeri typu Evergrande nespĺňali nové regulačné potreby a banky ich odmietali prefinancovať. Peniaze tak neprichádzali z bánk a slabli aj z predpredajov nových projektov. Na značnej časti bytových domov bola pozastavená výstavba kvôli nedostatku peňazí. Avšak nákupcovia bytov stále platili svoje hypotéky bez toho, že by mali byty alebo aspoň vidinu toho, že sa v dohľadnej dobe dostavajú.

Začali takzvaný „hypotekárny bojkot“ a nákupcovia odmietali ďalej platiť splátky hypoték. Len v meste Zhengzhou ide o viac ako 5000 ľudí, ktorí ďalej odmietajú platiť. Dokonca sa snažili vybrať si všetky úspory z banky a účty nechať prázdne, pretože banka automaticky sťahuje tieto platby za splátky hypoték.



Toto ohrozuje stabilitu finančného sektora a zvyšuje sociálne napätie v krajine, čo je to posledné, čo komunistická strana chce. Riešiť to bude záchranným fondom vo výške 150 mld. amerických dolárov, ktorý by mal developerom pomôcť dostavať projekty a preklenúť obrovské problémy. Odhady však hovoria, že na stabilizáciu celej situácia a krytie vzniknutých strát bude potrebné možno až 350 mld USD.



Graf: Mesačný kumulatívny objem začatej a dokončenej výstavby v miliónoch m2



Čo prinesie nový týždeň?

Nový týždeň prinesie len výsledky inflácie zo Spojených štátov. Tá sa očakáva na úrovni 8,7 % vs. 9,1 % medziročne. Budú zverejnené aj zásoby ropy, ktorá sa aktuálne dostáva pod predajný tlak v dôsledku obáv o budúcu spotrebu. Recesia v mnohých kľúčových ekonomikách klope na dvere, čo by sa malo podpísať aj pod pokles spotreby a pokles cien ropy a pohonných hmôt.