Štyri veci, ktoré vás postavia mimo hry 

Investujte do trhov také, aké sú, nie takých, aké si želáme, aby boli. Keď sa budete snažiť urobiť opak, buď budete vyčkávať oveľa dlhšie, ako ste pôvodne zamýšľali, alebo urobíte emocionálne nabité rozhodnutia, ktoré by mohli byť škodlivé pre samotný dôvod, pre ktorý investujete.



V prípade korekcie či dokonca recesie je to dlhodobý sen investora. Ak by bolo všetko v obchode s potravinami vo výpredaji so zľavou 30 %, neotočili by ste sa a nepovedali by ste: „tomuto neverím, vrátim sa, keď budú ceny oveľa vyššie.“ Asi by vás považovali za blázna. Tak prečo je to v poriadku, keď ide o investované peniaze? Ak naozaj chcete nechať svoje peniaze pracovať, zamestnajte ich, keď je nezamestnanosť vysoká.



Všetci máme predsudky a psychologické sklony, ktoré ovplyvňujú to, ako sa pozeráme na riziko, našu schopnosť zvládnuť ho a v konečnom dôsledku aj to, ako investujeme. Ale v akokoľvek ohľade, ak sa chceme vymaniť zo železnej košele, musíme si najskôr uvedomiť, že je to zvyk. Pri investovaní si treba dávať pozor na štyri hlavné predsudky, známe ako averzia voči ľútosti, predsudok výsledku, predsudok konzervativizmu a predsudok sebakontroly. Ak máte sklon riadiť sa jedným z týchto bežných predsudkov, možno je čas prijať rozhodnutie, že by možno stálo za to nasadiť nejakú novú stratégiu.



Averzia voči ľútosti

Strach, že akékoľvek rozhodnutie alebo konanie, ktoré urobíte, môže byť nesprávne, vedie k tomu, že radšej neurobíte nič. Je známe, že investori so silnou averziou voči ľútosti, buď nevedomky, alebo po konfrontácii s poradcom, trpia dlhodobou nedostatočnou výkonnosťou a nemusia sa preto naplniť ich investičné ciele. Nikto nehovorí, že vaše ciele si vyžadujú, aby ste boli úspešní a rok čo rok porážali trh. Avšak nedostatočná výkonnosť po dlhší čas nemôže byť pre nikoho dobrá, jednoducho ľútosť prehlbuje straty.



Predpojatosť výsledku

Ide o tendenciu posudzovať rozhodnutie na základe eventuálnych výsledkov, ktoré sa stali v minulosti. Nie na základe úsudku postavenom na kvalite rozhodnutia v čase, kedy bolo rozhodnutie prijaté. Znamená to, že hovoríte: „pozri, čo sa stalo v marci, potom v septembri, ani tentoraz to nebude iné."







Predsudok konzervativizmu

Podobné to je aj s prehnaným konzervativizmom. Tento mentálny blok je vlastne o tom, že si na začiatku vytvoríte určitý racionálny pohľad, ktorý už nedokážete zmeniť, keď sa objavia nové informácie. Nikto nedokáže predpovedať budúcnosť, bez ohľadu na to, ako veľmi mu to pripomína časy minulé. Najlepšie, čo môžete urobiť, je plánovať a prispôsobiť sa novým informáciám a prehodnotiť svoj doterajší postoj.



Nedostatok disciplíny

Ako ľudia máme všetci strach. A máme aj želania či túžby. Ale tie isté emócie vážne ovplyvňujú to, čo robíme v časoch stresu. Behaviorálni ekonómovia veria, že jednotlivci, ktorým chýba sebadisciplína, uprednostňujú okamžité uspokojenie pred svojimi vlastnými dlhodobými cieľmi. Hľadajú pohodlie pred rizikom.

Väčšinu týchto predsudkov možno prekonať jednoduchým prepnutím investovania na autopilota prostredníctvom spriemerovania nákladov. Nikto však nemá rád jednoduché odpovede. Systémové investovanie ale dokáže zabrániť hádaniu, pretože vy jednoducho neviete, kedy je ten správny alebo nesprávny čas investovať.



Len preto, že sa trh sa pohybuje opačným smerom, nemusí vždy znamenať, že je to koniec vášho zárobku. Niečo také sa ale deje od roku 2008, ľudia nechcú vidieť pullback. To by malo vysvetľovať, prečo sa niektorí držia bokom od marca minulého roka. Pripomína to príbeh o psíkovi a jeho novej kosti.



Počas jednej sychravej jesennej noci nájde túlavý pes rebrovú kosť. Povznesený od radosti beží tak rýchlo, ako len dokáže, aby si našiel ideálne miesto na žuvanie svojej novej koristi. Beží ulicami, ostro reže zákruty, nič ho nemôže zastaviť. Prebehne cez lávku a zahliadne svoj vlastný odraz vo vode pod sebou. V domnienke, že videl iného psa s oveľa lepšou kosťou ako je jeho vlastná, skočil do vody, zahodil kosť a začal ho prenasledovať. Až potom si uvedomil, že je v tejto studenej plytkej vode úplne sám. Odchádza a stále myslí na tú úžasnú kosť, ktorú mohol mať.



Pokiaľ ide o veľké poklesy, teda korekcie, recesie a depresie, existujú rôzne stratégie, ako využiť každú z týchto vlastností trhu. Nemal by vás ovládnuť strach ani chamtivosť. Nemali by vám brániť v investovaní dnes, zajtra alebo inokedy. Poučením tohto príbehu je, že často nevidíme to, čo máme. Nevieme to oceniť, kým o to neprídeme. Potom si razom uvedomíme, že čas sa vrátiť nedá. Problémom nie sú podmienky na trhu, ale vaša alokácia.