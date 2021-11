Trhová kapitalizácia kryptomien sa už dostala nad 3 bilióny USD

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 14:31 -

Hodnota trhu s kryptomenami v pondelok podľa údajov stránky CoinGecko, ktorá sleduje ceny viac než 10.000 kryptomien, dosiahla 3,007 bilióna USD.



"Krypto trh rastie závratným tempom," uviedol analytik firmy SwissQuote Ipek Ozkardeskaya. "Časť je samozrejme špekulácia, ale časť je skutočná," povedal v rozhovore pre AFP. "Krypto sa dostáva medzi tradičné financie a každý je na palube."



Bitcoin, ktorý je najväčšou a najznámejšou kryptomenou, sa v pondelok posilnil a jeho cena sa približuje k maximu z konca októbra, keď sa dostala až na 66.930 USD. Ethereum, ktoré je druhou najväčšou kryptomenou, sa v pondelok dostalo na nový rekord 4768 USD.



V druhej polovici októbra sa na New York Stock Exchange (NYSE) začal obchodovať bitcoinový ETF. ProShares Bitcoin Strategy ETF so symbolom BITO sleduje termínované kontrakty na bitcoin, napríklad na chicagskej CME, a je pre bežných investorov prístupnejším nástrojom pre investovanie do bitcoinu.