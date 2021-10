 Ekonomiky čelia inflácii, obavy trhu rastú. Týždeň vo svete

Zdroj: across

dnes 8:00

Nemecko v pozornosti investorov

V Nemecku boli zverejnené dáta inflácie, ktoré predbehli očakávania analytikov. Rast spotrebiteľských cien je za september na úrovni 4,1 % oproti augustovým 3,9 %. Ide o najrýchlejšie tempo rastu od roku 1992. Dôvodom sú vyššie ceny energií, narušené dodávateľsko-odberateľské reťazce a zvýšené ceny tovarov a služieb v hotelierstve a gastro priemysle, ktoré doháňajú zameškané. Nie je vylúčené, že rast cien energií sa premietne do zdražovania tovarov a služieb v rámci celého spektra, pričom koncom roka môže Nemecko atakovať hranicu inflácie 5 %. Tento týždeň boli v krajine zverejnené aj dáta z trhu práce, miera nezamestnanosti skončila na úrovni 5,5 %. Je už len 0,5 % nad úrovňou spred pandémie. Počas víkendu vyhrala nemecké voľby sociálnodemokratická strana – SPD. V tesnom závese za nimi skončila strana kresťanských demokratov, s ktorými SPD tvorila posledné štyri roky širokú koalíciu na čele s kancelárkou Angelou Merkelovou. Tomu už je pravdepodobne koniec, pretože nový nástupca a líder SPD – donedávna nemecký minister financií – Olaf Scholz prehlásil, že nechce staronovú vládu s CDU/CSU. Oznámil koaličné rokovania so stranou zelených, ktorí vo voľbách skončili na treťom mieste so 14,8 % hlasov a ideologicky sú ľavicovej SPD veľmi blízki. Tretím partnerom do rokovaní bude strana Slobodnej demokracie FDP, ktorá vo voľbách dosiahla 11,5 %.



Nečakané zvýšenie úrokových sadzieb

Centrálna banka zvýšila základnú úrokovú sadzbu na 1,5 % z 0,75 %. Ide o najprudší rast od roku 1997. Toto zvýšenie bolo pre trhy prekvapivé, pretože sa očakávalo, že sadzby ostanú bez zmeny. Nepriaznivo sa to prejaví na cenách úverov a hypoték, ktoré zdražejú, pretože sa odvíjajú od základnej úrokovej sadzby. Banka týmto zvýšením krotí inflačné tlaky v krajine, ktoré však pochádzajú najmä z rastu cien vstupov a z narušených dodávateľských reťazcov. Inflácia v Českej republike dosahuje 4,1 %, čo je najvyššia hodnota od roku 2009. V reakcii na zvýšenie sadzieb posilnil kurz českej koruny voči euru na najsilnejšie úrovne od začiatku pandémie. Za 1 euro dnes dostanete „len“ 25,3 českej koruny.







Národný deň v Číne a trh práce z USA

Prvého októbra odštartuje v Číne sviatok – Čínsky národný deň – pri príležitosti vzniku čínskej ľudovej republiky a festival bude trvať až do štvrtka, čo znamená, že čínske obchodovanie bude na trhoch obmedzené. Prvý piatok v mesiaci nás už tradične čakajú výsledky amerického trhu práce, kde sa očakáva 500 tisíc novovytvorených pracovných miest za mesiac september a pokles miery nezamestnanosti z 5,2 % na 5,1 %.