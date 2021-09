Huawei Technologies oslávil na Slovensku svoje 15. výročie

dnes 11:01 -

Technologický gigant oslávil okrúhle výročie na slovenskom trhu vo veľkom štýle - slávnostným galavečerom v spoločnosti svojich partnerov a zákazníkov. „Sme pripravení na budúcnosť a všetko čo prinesie, pretože naše ciele sú jasné“ povedal Colin Cui Yu, generálny manažér slovenskej pobočky Huawei Technologies. Nová éra firmy sa má niesť v znamení vzdelávania, udržateľnosti a rozvoja.

V regióne strednej Európy boli ciele firmy vždy jasné – poskytnúť čo najviac kvalitných telekomunikačných riešení zákazníkom a partnerom. Huawei sa v priebehu rokov stal významným hráčom na trhu so smartfónmi a inými elektronickými zariadeniami, ktorými dokáže konkurovať veľkým menám svetového trhu technológií. Spoločnosť úspešne na trh pravidelne uvádza výrobky najvyšších tried.

„15 rokov sme poctivo vychádzali v ústrety našim partnerom a zákazníkom. Je pre nás cťou, že nám svoju dôveru preukazujú už 15. rok. Máme tak motiváciu zlepšovať sa, vyvíjať nové technológie, zdokonaľovať naše služby - sme pripravení na budúcnosť a všetko čo prinesie,“ hovorí Colin Cui Yu, generálny manažér slovenskej pobočky Huawei Technologies.

Výrazný podiel svojej aktivity však firma registruje aj vo vzťahu k podnikovým riešeniam. Tie zahŕňajú dodávky sieťovej infraštruktúry a komunikačných zariadení pre partnerov zo súkromného sektora, akademickej oblasti a štátnej správy.

Významný medzník odštartuje novú éru

Huawei na slávnostnom večeri v Jurkovičovej teplárni v Bratislave vyzdvihol aj dôležitosť terciárneho vzdelávania v rámci spolupráce medzi akademickou obcou a súkromným sektorom: „Dnes už bez akýchkoľvek pochybností vieme, akú dôležitú úlohu budú v našom priemysle hrať vzdelaní a schopní ľudia. Keď sme začínali, IT bolo najmä o tom, kto prinesie čo najinovatívnejší a najkvalitnejší koncept novej technológie. Toto stále platí, no do popredia sa dostáva nová priorita – zvýšiť počet kvalifikovaných expertov. O tých sa dnes firmy bijú, na trhu ich je naozaj málo. My chceme tento trend zvrátiť, konieckoncov na to máme skúsenosti, prostriedky a aj motiváciu.“ vysvetľuje Colin Cui Yu.

Huawei na Slovensku organizuje hneď niekoľko projektov vzdelávania, medzi najvýznamnejšie patrí projekt Seeds for the Future, projekt Ekonomickej univerzity pre deti alebo program ICT academy. Spoluprácu už firma otvorila aj s Technickou univerzitou v Košiciach. Ambíciu stať sa lídrom v poskytovaní doplňujúceho vzdelávania potvrdzujú aj prebiehajúce dialógy aj s ďalšími významnými univerzitami na Slovensku.

Celosvetovým záväzkom Huawei je napredovať s jasným zreteľom na inovácie, udržateľnú výrobu a digitalizáciu. Do výskumu a vývoja za posledné roky investoval značné čiastky, svoje aktivity rozširuje aj za hranicu sektora automotive.

Príbeh s názvom Huawei Technologies

Spoločnosť Huawei vznikla v roku 1987 v čínskom Šen-čene. V tom čase celková hodnota firmy činila približne 5000 USD. Na základné imanie sa zložili zakladateľ Ren-Zhengfei a 5 investorov. Pôvodne bola vidieckym distribútorom sieťových prepínačov pre väčšie telekomunikačné firmy z Hong-Kongu. Už v tom čase však putovala veľká časť finančných prostriedkov do výskumu a vývoja. Cieľom zakladateľov bolo z Huawei urobiť dominantnú firmu na domácom trhu s telekomunikáciami.

Prvý významný úspech prišiel v roku 1993, keď Huawei vyvinul svoj vlastný prepínač C&C08. Ten bol v tom čase najvýkonnejšou súčiastkou svojho druhu v Číne. Spoločnosť si tak vydláždila svoju cestu na hlavný trh. O rok neskôr už mala budovať prvú národnú telekomunikačnú sieť.

V roku 1997 Huawei zaznamenal začiatok expanzie do sveta. Podpísaný bol prvý kontrakt s firmou, ktorá sa nachádzala v rebríčku Fortune Global 500. V tom istom roku prišlo na trh niekoľko 2G produktov Huawei, ktoré spĺňali celosvetovo akceptované štandardy GSM.

V roku 2003 Huawei spojil svoje aktivity s firmou 3Com, ktorá je dnes súčasťou Hewlett-Packard, alebo HP. O 7 rokom neskôr už bol Huawei rešpektovaným technologickým koncernom v rebríčku Global Fortune 500. Už v roku 2010 spolupracoval s približne s 80% najväčších telekomunikačných firiem na svete. Huawei má súčasnosti viac ako 194 000 zamestnancov a pôsobí vo viac ako 170 krajinách a regiónoch.