ALPI žiada RÚ o pozastavenie prípravy výberového konanie v pásme 3,6 GHz

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) žiada Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, aby pozastavil prípravu výberového konania v pásme 3,6 gigahetrza (GHz) do doby, kým budú k dispozícii vhodné frekvencie pre súčasných držiteľov frekvencií v tomto pásme, pridelených na úrovni okresov. Hovorca regulačného úradu Roman Vavro pre TASR v reakcii uviedol, že podmienky výberového konania ešte stanovené nie sú.

Asociácia tvrdí, že podmienky pripravovaného tendra na frekvenciu 3,6 GHz nepodporujú vyššiu konkurenciu na trhu mobilných služieb. Regulačný úrad podľa lokálnych poskytovateľov nastavením aukcie zvýhodňuje existujúcich prevádzkovateľov mobilných sietí na úkor spotrebiteľov a iných podnikov.

"Pri podmienkach, aké regulačný úrad nastavil pre výberové konanie na vydanie povolení na používanie frekvencií z pásma 3,6 GHz, považujeme za veľmi nepravdepodobné až nemožné, aby sa do súťaže zapojil niekto iný ako existujúci mobilní operátori," okomentoval predseda ALPI Michal Rybárik. A keďže doba platnosti povolení je stanovená do roku 2040 a rozsah frekvencií obmedzený, podľa neho zostane trh pre iné podniky do konca budúcej dekády uzatvorený.

ALPI pritom upozorňuje na nedostatočnú konkurenciu na slovenskom trhu, čo je podľa Rybárika jedným z dôvodov nadpriemerne vysokých cien mobilných služieb.

Okrem pozastavenia tendra chcú lokálni poskytovatelia aj to, aby regulačný úrad (RÚ) spojil pridelenie práv na používanie frekvencií v pásme 3,6 GHz s podmienkou umožniť veľkoobchodný prístup k mobilnej sieti, a to za podmienok umožňujúcich replikáciu maloobchodnej ponuky a súťaž na maloobchodnom trhu.

Vavro za regulačný úrad tlmočil, že úrad v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky, ktoré dostal na verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie. "Pripomienky, ktoré boli doručené počas verejnej konzultácie, a ich vyhodnotenie regulačný úrad zverejní," dodal Vavro.

Cieľom pripravovaného výberového konania je podľa Vavrových slov podpora nových technológií 5G a investícií do nových technológií, ako aj v zmysle predvídateľnosti trhu opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz.

K Rybárikovej kritike o obmedzenom rozsahu pásma pre lokálne pridelenie Vavro dodal, že úrad v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky, ktoré dostal k verejnej diskusii, v ktorej uviedol, že zvažuje vytvoriť priestor pre lokálnych poskytovateľov umožnením využívať frekvencie z frekvenčného úseku 2570 – 2620 megahertzov (MHz).