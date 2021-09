Flexibilná práca naberá na obľúbenosti, ale kancelárie nepominú

dnes 9:31 -

Do kancelárií sa budú zamestnanci postupne vracať po celý zvyšok tohto roka. Ťahúňom sú v tomto smere hlavne menšie firmy s menej než 100 zamestnancami, ktoré by ich chceli mať fyzicky naspäť v práci. Kancelárie teda v budúcnosti nepominú. Na obľúbenosti však naberá flexibilná, inak povedané hybridná práca. Takmer 80 % firiem s viac než 10.000 zamestnancami je naklonených tejto forme organizácie práce. Vyplýva to z globálneho prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE medzi 130 spoločnosťami z rôznych krajín regiónu Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA).

Prieskum tiež ukázal, že vyše 80 % malých firiem už otvorilo všetky pobočky. Pre porovnanie, pri veľkých firmách nad 10.000 zamestnancov pracoviská sprístupnila len jedna tretina z nich.

Rozdiely spoločnosť badá aj v rámci jednotlivých odvetví. "Viac ako 70 % spoločností z oblasti biotechnológií (napríklad farmácia, mikrobiológia, virológia, genetika, biochémia a podobne) sprístupnilo svoje pracoviská úplne. Dôvod je jednoduchý: v týchto odvetviach je vykonávanie práce z domu náročné, ak nie nemožné pre špecifické podmienky," komentovala spoločnosť. Avšak spoločnosti pôsobiace v iných odvetviach sa s úplným návratom ľudí do kancelárií neponáhľajú. Napríklad v bankovníctve tak urobilo 57 % firiem a iba 46 % firiem zo sektora technológií, médií a telekomunikácií (TMT).

"Návrat do kancelárií má svoje limity. Ukazuje sa ale, že firmy vynakladajú značné úsilie na to, aby mohli svoje kancelárske priestory znova sprístupniť. Väčšina plánuje opätovne zaľudniť kancelárie už v druhej polovici tohto roka," komentoval Richard Holberton zo spoločnosti. Doplnil, že príchod zamestnancov do kancelárií však sprevádzajú opatrenia, napríklad nosenie rúšok a respirátorov, vizuálne pomôcky pre dodržiavania odstupu, obmedzenie návštev či rekonfigurácie dispozície kancelárie.

Väčšina firiem (60 %) sa prikláňa k nejakej forme zmiešaného pracovného štýlu, pričom to prevláda pri veľkých spoločnostiach. Naopak, menšie firmy by chceli mať väčšinu svojich zamestnancov na plný úväzok v kancelárii. "Hybridný model práce preferuje 60 % firiem pôsobiacich v bankovom a finančnom sektore, rovnako je to aj v odvetví TMT. Zo zrejmých dôvodov je hybridnej práci naklonených len 50 % firiem z oblasti biotechnológií," spresnil Holberton.

Kancelárie budú podľa spoločnosti aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu a takmer 80 % spoločností očakáva, že zamestnanci budú prácu vykonávať zväčša práve vo svojich kanceláriách, prípadne v rovnakom pomere z domu a kancelárie. Len zhruba 15 % firiem plánuje úplný prechod na prácu na diaľku.

Tretina opýtaných spoločností zároveň očakáva, že v najbližších troch rokoch svoje priestory rozšíri. Medzi najväčších optimistov patria telekomunikačné spoločnosti. Až 60 % z nich totiž plánuje rozširovať svoje kancelárske priestory. V segmente bankovníctva a financií plánuje z pohľadu pracovných priestorov expandovať takmer 30 % firiem. Čo je potešiteľné, až 40 % opýtaných spoločností zmeny neočakáva.