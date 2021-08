Káva robusta reaguje na protipandemické opatrenia vo Vietname

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 16:51 -

Vo Vietname sa káva exportuje z veľkého terminálu v Hočiminovom Meste, v súčasnosti tam ale značne obmedzili prevádzku kvôli opatreniam, ktoré úrady zaviedli v snahe zastaviť šírenie koronavírusu. V najväčšom meste tejto juhoázijskej krajiny totiž začali pribúdať prípady nákazlivejšej mutácie delta, uviedla britská verejnoprávna BBC. Mesto a jeho prístavy tvoria kľúčovú súčasť globálnej dopravnej siete, ktorá vedie z Číny do Európy.



Uzatvorenie Hočiminovho Mesta na juhovýchode Vietnamu znamená, že exportéri majú problém dostať svoj tovar do prístavov, aby ich mohli odoslať k odberateľom po celom svete. Cestovné obmedzenia predstavujú ďalší problém, pretože exportéri už sa už musia vyrovnať s celosvetovým nedostatkom kontajnerov v námornej doprave. To prispieva k rastu cien za dopravu a v dôsledku predražuje prakticky všetko, čo sa prepravuje po mori.



Vietnamské združenia pestovateľov kávy a kakaa spolu s ďalšími obchodnými organizáciami vyzvali vládu, aby reštrikcie obmedzila, a pomohla tak zabrániť ďalšiemu oneskorovaniu v dodávkach a súvisiacemu rastu nákladov. Minister dopravy preto minulý týždeň regionálnym úradom na juhu krajiny nariadil, aby sa snažili obmedziť dopady na dopravu tovaru, vrátane kávy.



Vietnamské ministerstvo zdravotníctva dnes oznámilo, že v krajine sa za uplynulý deň objavilo ďalších 14 224 prípadov nákazy koronavírusom, čo je rekord. O deň skôr to bolo 12 663 prípadov nákazy a 344 úmrtí. Väčšina prípadov je práve v Hočiminovom Meste a priľahlých priemyselných zónach. Od začiatku pandémie sa vo Vietname, ktorý má približne 96 miliónov obyvateľov, nákaza zistila skoro u 450 tisíc ľudí, viac ako 11 tisíc ľudí po nákaze zomrelo.

Problémy vo Vietname zhoršujú už aj tak nepriaznivú situáciu pre pestovateľov kávy. Brazília, ktorá je najväčším svetovým pestovateľom prémiových kávových bôbov arabika, totiž kvôli suchu a mrazom zaznamenala pokles produkcie. Najväčšie mrazy, ktoré krajinu zasiahli od roku 1994, viedli k rastu cien čerstvých bôbov takmer na sedemročné maximum. Časť pestovateľov navyše bude musieť kvôli mrazom zasadiť nové rastliny, čo znamená, že produkciu kávy možno neobnoví skôr ako za tri roky.



Robusta je jedným z dvoch hlavných druhov kávy, ktoré sa vo svete najčastejšie pijú. Má viac ako 40-percentný podiel na trhu, zvyšok pripadá takmer celý na kávu arabika. Robusta má spravidla viac horkastú chuť a používa sa pri výrobe instantnej kávy alebo do niektorých typov espresa.

Podľa odborníkov tento rast cien kávy vo svete ovplyvní cenu koncových produktov iba nepatrne, do 40 %. Zmluvy sa v sektore uzatvárajú na dlhší čas a ceny sú väčšinou stabilné. Oveľa viac sa na koncovej cene praženej kávy prejaví zdraženie energií a dopravy.