Sulíkovo kilečko 2 by malo prísť do pripomienkového konania v septembri

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (podnikateľské kilečko 2), by malo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR posunúť do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v septembri. Vyplýva to z predbežnej informácie k tomuto zákonu, ktorú rezort zverejnil na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Opatrenia zahrnuté do tohto zákona rezort hospodárstva zverejnil v decembri minulého roka a jeho schválenie zaradil medzi svoje priority na tento rok. Dokument, ktorý koncom roka predstavil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), obsahoval napríklad návrhy na zrušenie koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov, skrátenie doby archivácie účtovných dokumentov, zavedenie všeobecnej voľnej živnosti či zjednodušenie vyraďovania starých vozidiel z evidencie.

Koľko z pôvodne navrhovaných 469 zmien v zákone po ôsmich mesiacoch zostalo, zatiaľ nie je jasné. „O presnom počte predložených podnetov z pôvodne zverejnených 469 sa v týchto dňoch vedú rokovania s gestorskými rezortmi a úradmi, preto tento údaj momentálne nevieme konkretizovať,“ uviedlo MH. Rezort vlani avizoval, že podnety nazbierané od podnikateľov bude konzultovať so zamestnávateľmi či inými ministerstvami, v súčasnosti však nevie odhadnúť, aké zmeny ešte prinesie MPK.

Prvé "podnikateľské kilečko" schválil Sulíkovi parlament na začiatku júla minulého roka. Právna norma vtedy priniesla 114 zmien. Okrem iného upravila napríklad výšku správnych poplatkov či zrušila viacero oznamovacích povinností podnikateľov. Ministerstvo už pracuje na ďalšom balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, do ktorého zbiera podnety najmä od odbornej verejnosti.