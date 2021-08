dnes 11:46 -

Finančné technológie zaznamenali rekordný záujem investorov. Globálne investície do technologických riešení v oblasti finančných služieb (fintech) dosiahli v 1. polroku 2021 rekordnú úroveň. Kým vlani na konci roka bolo celkové financovanie na úrovni 74,1 miliardy eur, za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahli 83,5 miliardy eur. Vyplýva to zo štúdie KPMG Pulse of Fintech, ktorá poskytuje prehľad z prostredia investícií do fintechov.

Najväčšie investície smerovali najmä do fintechov, ktoré sa zameriavajú na správu majetku, pomoc s finančnou reguláciou, kryptomeny alebo kybernetickú bezpečnosť. Okrem objemu celkových investícií, nové maximum zaznamenal aj počet transakcií, ktorých od začiatku roka po celom svete prebehlo dokopy 2456.

Od začiatku roka investície do fintech spoločností v Európe, Blízkom východe a Afrike (EMEA) dosiahli pri 792 transakciách 33,4 miliardy eur. Najintenzívnejšiu investičnú aktivitu zaznamenali vo Veľkej Británii, Nemecku a vo Švédsku. V Spojenom kráľovstve prebehla zatiaľ najväčšia investícia tohto roka, keď analytickú a dátovú spoločnosť prevzal prevádzkovateľ londýnskej akciovej burzy London Stock Exchange za 12,6 miliardy eur.

"V dôsledku pandémie si spotrebitelia v celom regióne EMEA viac osvojili digitálne produkty a služby, čo pomohlo zvýšiť záujem o digitálne bankovníctvo, poistenie či správu majetku," uviedol partner oddelenia transakčného poradenstva KPMG Stanislav Šumský. Investori v EMEA regióne vyhľadávali tzv. wealthtechy, čiže fintechy, ktoré sa zameriavajú na tvorbu digitálnych riešení pre investovanie a správu aktív. Veľkú investíciu realizovala americká investičná banka JP Morgan, ktorá kúpila britský wealthtech Nutmeg za viac ako 700 miliónov eur. Podobne vysokú investíciu rizikového kapitálu získal nemecký wealthtech Trade Republic.

Atraktívnym investičným cieľom v regióne sú aj digitálne banky. Britská Starling Bank získala vyše 350 miliónov eur a fínska Solarisbank s nemeckou bankovou licenciou takmer 100 miliónov eur. Investori v Európe očakávajú, že takéto digitálne banky budú mať už čoskoro celoeurópsku pôsobnosť a budú prinášať rôznorodé produkty, ktoré uspokoja každého zákazníka bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.

Silná investičná aktivita vo fintech sektore by mala pokračovať na globálnej úrovni aj v druhej polovici roka. Podľa očakávaní bude najväčší záujem o platobné služby. Ďalšou atraktívnou oblasťou budú riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, o ktoré bol veľký záujem už v prvej polovici roka, keď investície dosiahli rekordne viac ako 3,2 miliardy eur. Spôsobil to nárast platieb prostredníctvom digitálneho priestoru a s tým spojený nárast kyberútokov a ransomvéru.