Niektoré košické prevádzky si zvolili OTP režim

V režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) funguje od pondelka v rámci Košíc aj Pivovar Hostinec či hotel Yasmin. Nové pravidlá zaviedli v súvislosti s tým, že podľa platného COVID automatu od pondelka patria Košice medzi oranžové okresy, teda sú v stupni ostražitosti.

„Oznam máme vylepený na vchode. Fungujeme aj v interiéri, podľa platných obmedzení. Budeme to kontrolovať, ako to bude vyzerať, uvidíme v praxi – aj to, ako sa budú hostia správať. Neplánujeme meniť režim vstupu počas dňa, to si neviem predstaviť,“ povedal za Pivovar Hostinec Peter Škripko.

Hotel Yasmin zatiaľ nezaevidoval rušenie rezervácií ubytovania. „Ale určite nebudeme ubytovávať všetkých hostí, sme na verzii OTP osôb. Tým, že máme aj hostí zo zahraničia, tak aj doteraz sme mali prevažne očkovaných alebo testovaných návštevníkov, keďže to potrebovali aj pri prechode hraníc,“ povedala pre TASR riaditeľka hotela Andrea Bilecová.

Väčšie komplikácie podľa jej slov hrozia pri organizované hromadných podujatí a svadieb. „Svadby majú byť už cez víkend. Je to ešte v štádiu riešenia, svadobčania sa ešte nevyjadrili, či budú mať všetkých hostí zaočkovaných, alebo budú znižovať počet osôb,“ povedala s tým, že tento rok zaznamenali výrazne nižší záujem o veľké svadobné hostiny.

Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila aj hotelovú reštauráciu, ktorá už nefunguje. Dôvodom je nedostatok personálu. Podľa Bilecovej sa niektorí zamestnanci rozhodli odísť do zahraničia alebo sa pre obavy tretej vlny pandémie rozhodli zmeniť gastrosektor za iné odvetvie.

Od pondelka je podľa nového COVID automatu v stupni ostražitosti deväť okresov. Okrem všetkých štyroch košických okresov ide aj o okresy Košice-okolie, Gelnica, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Ostatné sú zelené, teda v stupni monitoringu. V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitnescentrá či wellness, ale aj svadby a kary. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup. Počet ľudí sa odvíja od režimu, ktorý si vyberú. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.