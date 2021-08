Počet zahraničných turistov v Španielsku dosiahol v 1. polroku nové minimum

dnes 10:01 -

Počet zahraničných turistov v Španielsku dosiahol v prvej polovici 2021 nové rekordné minimum. Dôvodom boli cestovné obmedzenia na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19.

Podľa štatistického úradu INE od začiatku januára do konca júna 2021 navštívilo Španielsko 5,4 milióna zahraničných návštevníkov. To bolo zhruba o 50 % menej ako v rovnakom období 2020 a nové minimum pre španielsky sektor cestovného ruchu, ktorý sa stále snaží spamätať z dôsledkov pandémie.

Na ilustráciu, v 1. polroku 2020 prišlo do Španielska 10,7 milióna zahraničných cudzincov, drvivá väčšina z nich v mesiacoch január a február, teda predtým ako Španielsko v polovici marca vyhlásilo núdzový stav a zaviedlo prísne blokády.

Španielsko je po Francúzsku druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta a turistický priemysel je významným motorom jeho ekonomiky. Madrid sa preto obáva nových cestovných obmedzení vzhľadom na rýchle šírenie variantu delta nového koronavírusu.

Tohtoročný počet turistov za prvých šesť mesiacov roka je tiež veľmi vzdialený údajom za 1. polrok 2019, keď do Španielska zavítalo 38,1 milióna zahraničných návštevníkov. Celý rok 2019 bol rekordný pre cestovný ruch v Španielsku. Krajinu so 47,4 milióna obyvateľov totiž navštívilo posledný rok pred pandémiou až 83,7 milióna turistov. Len v júni 2019 evidovalo Španielsko 8,8 milióna zahraničných návštevníkov, čo je viac ako za celý 1. polrok 2021. Uplynulý polrok tak bol najhorší od roku 2000, keď INE a verejná inštitúcia Turespaňa začali viesť mesačné záznamy.

Pokiaľ ide o výdavky turistov, aj v tomto prípade došlo k podobne strmému poklesu. Za šesť mesiacov do konca júna 2021 minuli zahraniční návštevníci v Španielsku 5,8 miliardy eur, čo bolo o polovicu menej ako vlani a o 85 % menej ako za rovnaké obdobie 2019.

Jediným pozitívnym údajom sú prenocovania, ktoré pri započítaní zahraničných aj domácich turistov dosiahli 51,7 milióna. To je síce takmer o 74 % menej ako v roku 2019, ale iba o 14 % menej ako v minulom roku. Je to čiastočne preto, lebo hotely boli v období od marca do júna minulého roka zatvorené. A v prvej polovici tohto roka bola tiež výrazne obmedzená mobilita medzi španielskymi regiónmi, pretože tamojšie vlády sa pokúšali obmedziť prenos nákazy. Zároveň zahraniční turisti nemohli prísť pre cestovné obmedzenia doma i v Španielsku.

Štatistiky ukázali tiež, že v 1. polroku 2021 prišlo z Francúzska 1,2 milióna turistov a z Nemecka tiež 1,2 milióna návštevníkov, zatiaľ čo zo Spojeného kráľovstva len 273.333 ľudí pre zákaz cestovania.

Začiatkom leta sa cestovné obmedzenia v celej Európskej únii zmiernili, aj keď v prípade Spojeného kráľovstva mohli plne zaočkovaní obyvatelia vycestovať do Španielska až v polovici júla bez toho, aby sa museli ísť po návrate do karantény.

Od polovice marca 2020, keď koronakríza začala naberať na sile, španielsky cestovný ruch prežíva čiastočne vďaka programu podpory pracovných miest ERTE (kurzarbeit) a pôžičkám garantovaným španielskym oficiálnym úverovým inštitútom (ICO).

Španielsko v súčasnosti čelí piatej vlne koronavírusu, hoci jeho zaočkovanosť patrí k najvyšším na svete a prenos je väčšinou obmedzený na mladých neočkovaných ľudí, ktorých šance na rozvoj závažných symptómov sú nízke.

Turistický priemysel sa však obáva, že vysoká miera infekcií v Španielsku povedie k zavedeniu cestovných obmedzení na hlavných trhoch, predovšetkým v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve.