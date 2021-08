Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 32. týždni 2021:

Bratislava 9. augusta (TASR) – Situácia na trhu práce sa od začiatku roka zlepšuje. Kým v januári bolo na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) evidovaných 12.000 nových voľných miest, za júl to bolo už 18.000 pracovných príležitostí, čo predstavuje nárast o 50 %. Informoval o tom projektový vedúci ISTP.sk Pavol Hudec.

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovensko už dostalo prvú časť peňazí od Európskej únie (EÚ) určených na zmiernenie dosahov koronakrízy. Z balíka REACT-EÚ prišlo zatiaľ skoro 76 miliónov eur. Informovala o tom v utorok vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Celkovo má Slovensko z pokrízového balíka dostať 780 miliónov eur.

Bratislava 10. augusta (TASR) – Predseda výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) vyzval guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra na odchod z funkcie. Dôvodom sú podľa neho informácie o korupcii na Ministerstve financií SR a Finančnej správe SR v čase, keď stál Kažimír na čele rezortu financií.

Bratislava 11. augusta (TASR) – Vyhlášky, ktoré budú vychádzať z podmienok nového COVID automatu, by mali byť účinné najskôr od 1. septembra tohto roka. Žiada to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). Poukazuje na to, že skoršia účinnosť vyhlášok spôsobí zmätok a neistotu turistov a ďalšie ekonomické škody pre cestovný ruch.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvoľní ešte v tomto roku ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý sa blíži do záverečnej fázy. K dispozícii bude 5,2 milióna eur. Domácnosti budú môcť požiadať o podporu na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie už začiatkom septembra. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Bratislavský závod automobilky Volkswagen Slovakia obmedzí pre nedostatok polovodičových súčiastok výrobu SUV aj po skončení celozávodnej dovolenky. Výroba luxusných vozidiel bude zastavená od pondelka (16. 8.) do stredy (18. 8.). V týchto dňoch bude čiastočne obmedzená aj výroba malých mestských vozidiel. Vo štvrtok o tom TASR informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová, ktorá nevylúčila ani ďalšie prispôsobovanie výroby.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Medziročná inflácia v júli stúpla na 3,3 %, je to najvyššia hodnota od decembra 2012, teda za posledných osem rokov. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Infláciu ťahali nahor najmä vyššie ceny za dopravu, okrem palív aj nákup áut a cestná osobná doprava. Najdynamickejšie však opäť draželi potraviny.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Regionálne trate východného Slovenska sa dočkajú nových súprav za 76,3 milióna eur. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v piatok na železničnej stanici v Bratislave podpísal so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na deväť nových elektrických jednotiek.