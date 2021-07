V Británii plánujú ďalšiu gigantickú továreň na batérie

dnes 12:01 -

Regionálni predstavitelia v strednom Anglicku vo štvrtok oznámili, že predkladajú plány na výstavbu gigantickej továrne na výrobu batérií blízko Coventry, ktorá by mohla priniesť až 6000 pracovných miest.

Mestské zastupiteľstvo predkladá plány na závod na výrobu batérií pre elektromobily s rozlohou 1,7 milióna štvorcových metrov v spolupráci s letiskom Coventry, kde by mal byť postavený. Továreň by mala začať prevádzku do roku 2025 a mohla by prilákať investície v hodnote dvoch miliárd libier (2,35 miliardy eur).

Japonský výrobca automobilov Nissan už v decembri oznámil plány na výstavbu továrne na batérie v Blythe, v severovýchodnom Anglicku, za 2,6 miliardy GBP. Výstavba sa má čoskoro začať s potenciálnym vytvorením 6200 pracovných miest.

Britský odborový zväz Unite privítal plány a potenciálne pracovné miesta. „Prísľub 6000 pracovných miest v továrni a ďalších tisícov v dodávateľskom reťazci je presne to, čo potrebujeme, aby sme v týchto tvrdých časoch priniesli stabilitu v tomto sektore,“ uviedol asistent generálneho tajomníka Unite Steve Turner.

Investície do elektrických automobilov a ich dodávateľských reťazcov sú považované za cestu k oživeniu automobilového priemyslu v strednom Anglicku, spolu s prechodom k ekologickejším technológiám.

Vláda premiéra Borisa Johnsona minulý rok oznámila plány na zákaz predaja nových benzínových a naftových automobilov do roku 2030.