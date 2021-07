Zlatú éru na investičnom trhu zažívajú digitálne a softwarové firmy

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 16:16 -

Koronakríza mnohé firmy posilnila, iné výrazne zasiahla. "V sektore zdravotníctva najviac profitovali spoločnosti, ktoré sa podieľali na výrobe vakcín proti ochoreniu COVID-19 a na výrobe testov. Nárast zaznamenali aj kuriérske spoločnosti. Na druhej strane trhu sa ocitli letecké a ropné spoločnosti. Veľký úpadok zaznamenali aj firmy v oblasti cestovného ruchu, ktoré zasiahli cestovné obmedzenia a prišli o svoje zisky. Veľké straty sa týkajú aj bánk, ktoré utrpeli obrovské straty spôsobené hospodárskym poklesom," uviedol investičný analytik spoločnosti Martin Krištoff.



Trend smerom k digitalizácii napredoval podľa analytikov už pred koronakrízou, ale počas súčasného obdobia sa niekoľkonásobne zvýšil. Segment e-commerce zažil zlaté časy a zatvorenie kamenných obchodov nepomohlo mnohým podnikateľom. Súčasná situácia na investičnom trhu spôsobila to, že ľudia začali vo všeobecnosti viac investovať, aby boli lepšie pripravení v prípade, že sa bude opakovať podobný scenár, aký zažívali od marca minulého roka. Podľa prieskumu spoločnosti STEM/MARK z vlaňajšieho decembra sú dve tretiny Slovákov otvorené investovaniu na finančných trhoch.



Vo veľkej miere sa urýchlil rast ESG firiem (firmy s environmentálnym, sociálnym a podnikovým riadením), pretože udržateľnosť predstavuje pre väčšinu vlád hlavný plán obnovy. Pozornosť sa upriamila na verejné zdravie a s tým spojené aj investičné príležitosti do farmaceutických spoločností, ako aj do spoločností zdravotníckeho sektora.