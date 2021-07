O penaltách a investovaní: Niekedy stačí nerobiť nič 

Zdroj: awealthofcommonsense

Nakoniec zápas museli rozhodnúť pokutové kopy, Švajčiarsko zvíťazilo 5: 4 pri prekrásnom zákroku brankára Yanna Sommera.

Ak si pozriete všetkých 10 pokutových kopov, zistíte, že brankári si veľmi radi hádžu do strán. V skutočnosti každý brankár tak robí pri každom pokuse súpera premeniť pokutový kop. A keď má šťastie, tak mu táto stratégia vyjde. Nemusíte byť zrovna futbalový expert, aby ste vedeli, že existuje niekoľko zrejmých dôvodov, prečo sa brankári týmto spôsobom snažia loptu chytiť.

Strelec má výhodu v tom, že bránka je celkom veľká a kope z relatívne krátkej vzdialenosti. A keďže dáva do lopty ohromnú silu, brankár musí urobiť rozhodnutie za zlomok sekundy.



Chytiť loptu, ktorá je kopnutá priamo do vás, je nuda. Na druhej strane, ak sa brankár vrhne do strany a gól odvráti, vyzerá ako hrdina. Je ťažké s touto stratégiou polemizovať, pretože pomohla vyhrať zápas Švajčiarom. Existuje však alternatíva, namiesto toho, aby sa brankár hodil, mohol jednoducho zostať stáť uprostred brány.



Vedci v Izraeli študovali v priebehu rokov takmer 300 pokutových kopov z rôznych líg a majstrovských zápasov, aby získali všeobecný prehľad o stratégii brankárov i útočníkov.



Zistili, že brankár sa hodí vľavo alebo vpravo takmer v 94 % prípadov. To znamená, že len v 6 % prípadov zostal na svojom mieste v strede v nádeji, že kop príde priamo na neho. Ako je vidieť z rozloženia kopov, strelci sa rozhodli kopnúť loptu do stredu oveľa častejšie, ako tam zostali brankári. Takmer v 30 % kopli loptu priamo do stredu bránky.





V týchto číslach je zjavne množstvo psychológie a je ťažké určiť presný rozdiel, ktorý by to prinieslo, ale vedci prišli na to, že percento úspešnosti by sa zhruba zdvojnásobilo, keby brankári zostali v strede asi v 30 % pokutových kopov. Ak by sa tak stalo, pravdepodobne by to zmenilo stratégiu strelca na niečo, čo poznáme ako kameň, papier, nožnice. Je to fascinujúca štúdia ľudskej prirodzenosti.



Strelci si zvolili päťkrát častejšie možnosť, že to kopnú do stredu brány, než ako brankári zostali v strede a čakali na priamu strelu. My ľudia máme jednoducho predpojatosť voči akcii nad nečinnosťou.

Brankári pripustili, že majú zlý pocit z toho, keď zostanú stáť v strede a gól padne do jednej z rohov bránky. Je ľahšie znášať potupu, ak strelec kopne loptu priamo do stredu brány, ale brankár sa hodí doľava alebo doprava. Ukazuje to ich snahu urobiť najviac, čo sa dá. Inými slovami, chceme mať ruky na volante, aby sme mali pocit, že míme veci pod kontrolou, aj keď je to len ilúzia. A podobne to platí aj v investovaní.





Úspešné investovanie má tendenciu byť nudné a dlhodobé, ale s nudnou dlhodobou stratégiou je ťažké vyzerať dobre. Kde je na tom zábava?

V mnohých oblastiach života, čím tvrdšie pracujete, tým viac ste odmeňovaní za svoje úsilie. Toto základné pravidlo sa nevzťahuje na trhy. Väčšinou, čím viac na pílu tlačíte, tým horšie sú vaše výsledky na trhoch.



Predpojatosť v konaní vždy, keď investujete, vám otvára cestu k najrôznejším chybám, z ktorých mnohým sa dá vyhnúť, alebo sú celkom zbytočné. Bývalo to tak, že rozhodnutie niečo podniknúť vás stálo peniaze, z hľadiska nákladov na obchodovanie. Dnes sú tieto transakcie cenovo prístupné, za zvýšenú aktivitu platíte minimálne. S trhovými cyklami sa tendencia konať bude pravdepodobne v budúcnosti iba zvyšovať. Trpezlivosť je cnosť, na ktorú už nikto nemá čas, čo povedie k ešte väčším krokom zo strany investorov aj obchodníkov, ktorí nebudú mať ochotu voliť prístup vyčkávania.



Zbohatnúť za jedinú noc bolo vždy príťažlivé pre určitú skupinu populácie, ale zdá sa, že informačný vek posunul toto zmýšľanie na plné iné úrovne.

Technologické tituly neustále rastú? Treba niečo robiť.

Denné obchodovanie naberá na obrátkach? Treba niečo robiť.

Ľudia hlásajú, že sme vstúpili do „novej“ ekonomiky? Treba niečo robiť.

Warren Buffett sa z nás neúprosne vysmieva? Treba niečo robiť.

Investori vrhajú peniaze do nových obchodných modelov bez zisku? Treba niečo robiť.

Hodnotové akcie drvia rastové? Treba niečo robiť.

Akcie s nízkou kapitalizáciou zaostávajú za akciami s vysokou kapitalizáciou? Treba niečo robiť.



Toľko aktivity, ibaže tentoraz sa to nedeje počas jedného z najväčších hospodárskych rozmachov v histórii, ale počas pandémie, keď milióny ľudí prišli o prácu a státisíce ľudí zomreli. Zažili sme najrýchlejší medvedí trh od maxima všetkých čias po 30 % stratu. Ceny ropy sa dostali do záporných čísel, sadzby hypoték sú na rekordne nízkych úrovniach, zlato atakuje nové maximá všetkých čias. Dlhodobé štátne dlhopisy rastú o viac ako 30 %. Peňažné a fiškálne stimuly v hodnote biliónov dolárov, milióny ľudí boli nútené pracovať z domu, elektronický obchod zaznamenal desaťročný rast len za 3 mesiace. Bolo toho oveľa viac a dôvody pre všetky tieto divoké udalosti v tom istom roku sú zrejmé. Ale najväčší dôvod, prečo sa tieto veci dejú tak rýchlo, sú technológie, ktoré všetko zrýchľujú.



Všetko je teraz okamžité: dobré správy, komunikačné kanály pre zlé správy, socializácia, šírenie informácií, pohyby na trhu, obchodovanie, nákup vecí, a zoznam by mohol pokračovať.



Takmer každá voľba, ktorú dnes urobíte, je okamžitým rozhodnutím, pretože o váš čas vždy súťaží niečo iné. Ľudia by sa nudili, keby k pandemickým odstávkam došlo v minulosti, keď neexistovala technológia, vďaka ktorej by ste mohli jednoducho obchodovať s akciami s prstom na telefóne.

Technológie sú požehnaním aj prekliatím. Robia náš život nespočetnými spôsobmi ľahší a efektívnejší. Technológie majú schopnosť zmenšovať cykly na mesiace alebo týždne, ktoré by v minulosti vyžadovali roky alebo dokonca desaťročia. Technológie urýchlili takmer všetko, čo robíme.

Nerobiť nič môže byť vaše rozhodnutie. Zostať stáť bez potreby hodiť sa na jednu stranu bránky. Pokiaľ máte vytvorený plán, ktorým sa budete riadiť, a tento plán vám hovorí, že máte sedieť na zadku a ničoho sa nechytať, môže to byť často to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžete ako investor urobiť.