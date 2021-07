Zotavovanie tržieb maloobchodníkov pokračovalo aj v máji

dnes 12:46 -

Zotavovanie tržieb slovenských obchodníkov po uvoľnení protipandemických opatrení pokračovalo aj v máji. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k májovým tržbám maloobchodu.

"Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR vzrástli tržby v maloobchode v priemere o 1,4 % (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu tak ostala nezmenená na aprílovej úrovni 11,5 %. V medziročnom porovnaní rast tržieb stále 'nafukovala' nízka minuloročná porovnávacia báza. Pravdepodobne i vďaka realizácii časti odloženej spotreby sa však tržby už pomaly vracajú i na úrovne spred pandémie," priblížil.

Väčšina častí maloobchodu si podľa neho už v máji pripísala medziročne vyššie tržby. Tržby v malých špecializovaných predajniach potravín (-2,9 %) a v špecializovaných predajniach s výpočtovou technikou (-2,1 %) však stále zaostávali i za relatívne nízkymi úrovňami z mája minulého roka.

"Zotavovanie tržieb slovenského maloobchodu by malo pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Postupne by sa mohla realizovať i časť odloženej spotreby z obdobia pandemickej uzávery. Na druhej strane, medziročný rast už nebude až tak výrazne podporovať bázicky efekt, ako to bolo počas jari (v apríli a máji)," dodal Koršňák.

"Ak ľudia v úvodných mesiacoch tohto roka míňali menej, tak nie preto, že by nemali za čo, ale skôr preto, že nemali kde - pre zatvorené kamenné obchody, reštaurácie či hotely. Spotrebitelia tak posúvali míňanie na neskôr, keď budú obchody či prevádzky opäť otvorené a budú ich môcť osobne navštíviť," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.