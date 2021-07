Mestskí poslanci opäť prerušili rokovanie o zámere zákazu hazardu

dnes 14:31 -

Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom zasadnutí opakovane prerušilo rokovanie o zámere zákazu prevádzkovania niektorých hazardných hier na svojom území. Vedenie mesta a niektorí starostovia mestských častí (MČ) prezentovali záujem otvoriť túto diskusiu ešte vlani v októbri.

„Myslím, že sa rokovalo už päťkrát s tým, že k rokovaniu vlastne nikdy nedošlo, pretože tento bod sa vždy odročí, pozastaví alebo preruší ešte predtým, ako vôbec začne diskusia. Mrzí ma, že poslanci nedokážu zaujať stanovisko. Mohlo by byť aj také, že chcú, aby hazard v Košiciach bol, ale boja sa to vysloviť,“ povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček. Podľa jeho slov poslanci hľadajú spôsoby, ako o tejto téme nediskutovať. Dôvodom majú byť príjmy z prevádzkovania hazardných hier. Vlani predstavovali pre MČ dokopy 952.000 eur, v roku 2019 dosiahli 1,39 milióna eur. Najväčšie príjmy z tejto oblasti má MČ Staré Mesto. Ročne ide v priemere o 434.000 eur.

„Herňa má aj plusy - obrovské dane do mesta, MČ, aj do štátneho rozpočtu,“ povedal pre TASR poslanec Miroslav Špak s tým, že herne a kasína vyhľadávajú často aj turisti, ktorí sú zdrojom ďalších príjmov. Priznal, že rušenie hazardu v meste nepovažuje za rozumné. Podľa neho by sa len presunul do iných lokalít. Vie si však predstaviť jeho zákaz na sídliskách či v iných podnikoch.

Prerušenie rokovania o tejto téme argumentoval tým, že MsZ nedisponuje stanoviskami starostov MČ, pričom o ne možno požiadať aj bez prijatia uznesenia. Primátor reagoval, že mesto tak už urobilo, no reakciu od viacerých MČ nedostalo. Tvrdí, že ak by MsZ uznesenie prijalo, malo by to väčšiu váhu na to, aby sa tým miestni poslanci zaoberali. Následne by MsZ mohlo hľadať konsenzus.

Od novembra minulého roka môžu obce prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vedenie mesta Košice pôvodne plánovalo takéto VZN pripraviť s platnosťou od roku 2022, čím by vzhľadom na licencie na prevádzkovanie hazardných hier mohol hazard v Košiciach skončiť najskôr v roku 2027.