Zákon zakazujúci kryptomeny: Prvá veľká krajina kriminalizuje držanie, vydávanie, ťažbu, obchodovanie aj prevody

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 14:36 -

India chystá zákon zakazujúci kryptomeny. Stala by sa tak prvou veľkou krajinou, kde bude držanie kryptomien nelegálne. Z veľkých ekonomík už zakázala ťažbu a obchodovanie s kryptomenami Čína. Ani Peking ale za vlastníctvo kryptomien netrestá. Indické ministerstvo financií sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo.

Ak by v krajine niekto obchodoval s kryptomenami alebo takýto digitálny majetok vlastnil, dostal by podľa zákona pokutu. Agentúre Reuters to povedal jeden z vyšších vládnych úradníkov oboznámených s plánom. Zákon by bol ranou pre milióny investorov, ktorí majú o kryptomeny záujem. Objem transakcií s kryptomenami sa v Indii napriek hrozbe zákazu zvyšuje. Podľa odhadov z odvetvia zhruba osem miliónov ľudí investovalo do kryptomien 100 miliárd rupií. Oficiálne štatistika však neexistuje. Počet registrácií a príliv peňazí na miestnej kryptomenovej burze Bitbns je podľa jej prevádzkovateľa až 30-krát vyššia ako pred rokom. Jedna z najstarších búrz v Indii Unocoin získala v januári a vo februári, napriek obavám zo zákazu, 20 000 užívateľov.

Zákon dá podľa úradníka súčasným majiteľom kryptomien šesť mesiacov na to, aby sa týchto aktív zbavili. Potom bude štát ukladať pokuty. Schválenie zákona by nemal byť problém, pretože vláda premiéra Narendra Módího má v parlamente pohodlnú väčšinu.

Vládny panel z roku 2019 odporúčal až desať rokov väzenia pre ľudí, ktorí budú ťažiť, vytvárať, držať, predávať, prevádzať, zbavovať sa, vydávať či obchodovať s kryptomenami. Zdroj odmietol povedať, či nový zákon obsahuje väzenia aj pokuty, neposkytol ani žiadne ďalšie podrobnosti. Uviedol len, že diskusia je v záverečnej fáze.

Hodnota najznámejšej kryptomeny Bitcoin cez víkend vystúpila na rekord 61 781,83 dolára, ale následne odpísala viac ako päť percent. Bitcoin sa obchoduje zhruba okolo 55 000 USD.