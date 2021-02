Bill Gates: Ak nemáte peňazí nazvyš, ako Elon Musk, bitcoiny nekupujte

Zdroj: Bloomberg

Foto: TASR/AP

dnes 9:07 -

Bill Gates si myslí, že Bitcoin nie je niečo, čo by mali investori nakupovať. Navyše má negatívny vplyv na životné prostredie, vzhľadom k tomu, že jeho ťažba vyžaduje veľa energie. „Elon má veľa peňazí a je veľmi sofistikovaný, takže si nerobím starosti s tým, že jeho Bitcoin budú tak nejako náhodne stúpať alebo klesať,“ povedal Gates v rozhovore na Bloomberg Television. „Myslím si však, že sa do týchto mánií dostávajú ľudia, ktorí nemusia mať toľko peňazí nazvyš. Mojou všeobecným názorom je, že ak nemáte toľko peňazí ako Elon, mali by ste si pravdepodobne dávať pozor.“

Musk, ktorý má podľa indexu Bloomberg Billionaires čisté imanie na úrovni 189,6 miliárd dolárov, je vášnivým zástancom bitcoinu. Až natoľko, že cenu tohto tokenu ovplyvňuje. Bitcoin po investícii Tesly tento mesiac prudko vzrástol až o 76 % a následne sa prepadol o 13 % po tom, čo Musk zatweetoval, že sa mu ceny kryptomeny naozaj "zdajú vysoké".





Debata o bitcoine nie je nová pre súčasnú americkú ministerku financií Janet Yellenovú. Aj ona patrí k dlhoročným skeptikom. Na konferencii New York Times začiatkom tohto týždňa uviedla, že Bitcoin je "extrémne neefektívny spôsob pre vytváranie transakcií".

Avšak, ako sa o bitcoiny začína zaujímať čoraz viac spoločností, napúríklad aj PayPal Holdings, Visa a MasterCard, dosahuje tento token čím ďalej širšie prijatie. Centrálne banky vrátane Fedu a ECB študujú možnosti digitalizácie svojich vlastných mien a spoločnosti ako Fidelity Investments spúšťajú fondy, ktoré umožňujú investorom pridávať kryptomeny do svojich portfólií. Debata o bitcoine (na sociálnych sieťach) ani zďaleka nekončí.