Charlie Munger: Neviem, čo je horšie, či Tesla za 1 bilión dolárov alebo bitcoin za 50 000

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:22 -

Akcie spoločnosti Tesla v minulom roku raketovo vzrástli o 743 %, hoci v roku 2021 rast momentálne dosiahol okolo 3 %. Trhová hodnota firmy predstavuje zhruba 689 miliárd dolárov. Bitcoin pokračoval v prudkom raste na viac ako 50 000 dolárov za posledný týždeň po tom, čo spoločnosť Tesla oznámila, že kúpila kryptomenu v hodnote 1,5 miliardy dolárov.

Počas rozhovoru na výročnom stretnutí akcionárov Daily Journal sa Mungera pýtali, či si myslí, že je šialenejšie, aby bitcoiny dosiahli 50 000 dolárov, alebo aby Tesla dosiahla firemnú hodnotu 1 bilión dolárov. „Mám rovnaké ťažkosti ako Samuel Johnson kedysi, keď dostal podobnú otázku, povedal: „Nemôžem rozhodnúť o poradí prednosti medzi blchami a všami,“ a k tejto voľbe sa staviam rovnako. Neviem, čo je horšie. “

Mungera sa tiež pýtali, čo je najväčšou hrozbou pre bankovníctvo a či sú to bitcoiny alebo digitálne peňaženky ako Apple Pay a Square. „Nemyslím si, že viem, aká je budúcnosť bankovníctva, neviem, ako sa bude vyvíjať platobný systém,“ uviedol. „Myslím si, že správne fungujúca banka významne prispieva k civilizácii a že centrálne banky sveta majú rady kontrolu nad svojím vlastným bankovým systémom a vlastnými zásobami peňazí. Takže si nemyslím, že bitcoin skončí ako prostriedok výmeny pre celý svet. Je príliš nestály, aby slúžil ako prostriedok výmeny. V skutočnosti je to niečo ako umelá náhrada zlata. A keďže nikdy nekúpim žiadne zlato, nikdy nekúpim ani žiadne bitcoiny.“



Munger rovnako varoval začínajúcich investorov pred obchodnou bublinou do ktorej sú vťahovaní prostredníctvom aplikácií ako Robinhood.