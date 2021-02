Najlepší čas na investovanie do bitcoinu? Ideálne včera

Zdroj: CNBC

dnes 10:07

Bitcoin aj naďalej pokračuje v raste tento rok. Analytik tvrdí, že regulačné obavy týkajúce sa kryptomeny, pravdepodobne túto dynamiku neovplyvnia. „Regulačné problémy existujú už dlho, už sa rozplynuli, v tejto chvíli veríme, že otázkou pre Bitcoin nie je či, ale kedy,“ uviedla Meltem Demirorsová, hlavná strategička CoinShares. „Určite veríme, že viete, že najlepší čas na investovanie do bitcoinov bol včera, druhý najlepší čas je dnes," povedala odborníčka na investovanie do digitálnych aktív pre CNBC.

Bitcoin nedávno prekonal ďalší míľnik a podľa Coindesk minulý týždeň dosiahli trhovú kapitalizáciu okolo 1 bilióna dolárov. Bitcoin ide od začiatku roku 2021 na dračku a podľa údajov Coin Metrics zatiaľ v tomto roku dokázal rásť o viac ako 90 %. Tieto silné zisky sa čiastočne pripisovali zvýšenému záujmu o bitcoin zo strany významných investorov a spoločností, vrátane Tesly Elona Muska a Bank of New York Mellon.





Demirorsová napriek tomu varovala, že investori by nemali prideľovať „významné časti svojej súvahy“ bitcoinom. „Náš výskum zistil, že v tradičnom portfóliu 60 - 40 je 4 % alokácia bitcoinu vyváženou medzi odmenou a rizikom," uviedla. Pomer 60 % akcií a 40 % dlhopisov sa považuje za tradične populárnu alokačnú stratégiu určenú na generovanie stabilného príjmu pri súčasnom zabezpečení proti volatilite.

Aswath Damodaran z New York University je v otázke investovania do bitcoinu oveľa skeptickejší. „Toto je ... neuveriteľná šou, ktorú sa oplatí sledovať, rozhodne to však nie je investícia,“ uviedol profesor financií na Stern School of Business. „Ak je to mena, je to ... strašne zlá mena,“ dodal s tým, že bitcoin „sa zdá byť primárne špekulatívnou hrou", ktorá sa „správala ako veľmi riskantná akcia."

„Nejde o triedu aktív. Je to mena, ktorá zlyhala, prinajmenšom do tejto chvíle,“ uviedol Damodaran. „Budeme zvedaví, či to ešte dokáže napraviť, pretože ... nemyslím si, že k tomu motiváciu."



Daniel Ives, analytik spoločnosti Wedbush Securities, tvrdí, že Tesla na investíciách do bitcoinov zarobila zhruba 1 miliardu dolárov. „Je na ceste k väčšiemu zisku zo svojich investícií do bitcoinu ako ziskov z predaja svojich elektromobilov za celý rok 2020,“ odhaduje Ives. Tesla nakúpila bitcoiny v hodnote 1,5 miliardy dolárov niekedy v januári, bez toho, aby zverejnila, kedy a za akú cenu. Nie je ani známe to, či nejaké bitcoiny predala. Ives nevysvetlil, ako sa k tomuto výpočtu dostal. Podľa údajov CoinDesk sa však cena bitcoinu zmenila z denného maxima 34 793,45 USD z 31. januára na denné maximum 57 487,03 USD 20. februára, v deň, keď Ives zverejnil svoju poznámku. To je nárast o zhruba 65 %, čo by znamenalo, že zisk z investície spoločnosti Tesla do bitcoinov vo výške 1,5 miliardy dolárov by bol približne 975 miliónov dolárov. „Aj keď investícia do bitcoinu bola pre Teslu niečo vedľajšie, bola to zjavne dobrá počiatočná investícia a trend, ktorý očakávame, by mohol mať v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch výrazný dopad na ďalšie verejné spoločnosti,“ uviedol Ives.