Žijeme len raz: 10 znakov, že nepatríte k YOLO obchodníkom

Nemali by sme hádzať všetkých malých investorov do jedného vreca. Nie všetci sú úplní laici, nájdu sa aj takí, ktorí sa zaujímajú o trhy.

Chystajú sa prísť o svoje peniaze? Áno, ale ľudia na burze vždy prišli o peniaze.

Chystajú sa osvojiť si zlé návyky? Áno, ale zlozvyky majú aj starší a skúsenejší investori.

YOLO je skratkou z anglického žijeme iba raz. V obchodovaní je označenie YOLO tým, kam smerujú všetci v nádeji, že dosiahnu výrazný výnos. Napríklad ak cena akcií rastie vo vysokom objeme pri obchodovaní v predmarketingu a vy sa rozhodnete kúpiť ju hneď po otvorení trhu. Cieľom takéhoto postupu je ľahko zarobiť peniaze. Dobrým príkladom sú akcie Hertz. Keď skrachovala globálna spoločnosť Hertz, o niekoľko týždňov neskôr akcie vyskočili na maximum. Avšak s úpadkom spoločnosti a pokračujúcou pandémiou boli šance na návrat spoločnosti takmer nulové. Preto by v tomto prípade YOLO obchodník stavil na krátko a získal by 82 %.

Existuje niekoľko situácií, kedy môže takýto druh obchodovania fungovať. Príklady takýchto situácií sú fúzie a akvizície či počiatočné verejné ponuky (IPO). YOLO obchody existujú už celé desaťročia, ale v ostatnom, čase sú čoraz populárnejšie. Na rozdiel od iných stratégií, cieľom je dosiahnuť dobrý výnos, často v krátkom časovom období.

Ak však stavíte všetko na jednu kartu, YOLO obchody sú zvyčajne pomerne riskantné. Niečo ako hráči pokra, ktorí prešli na denné obchodovanie.

Tu je 10 znakov, že nepatríte medzi YOLO obchodníkov a bude lepšie ak sa nimi ani nestanete.

Peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť

Je pekné pomýšľať na výber akcií, ktoré porastú až na Mesiac. Ale čo ak nepatríte k tým, ktorí si prípadnú stratu môžu dovoliť? Riskovať stratu veľkého množstva peňazí bez toho, aby museli prehltnúť horkú slinu keď to nevyjde, môžu len tí, ktorým chýbať nebudú.

Netušíte, do čoho idete alebo prečo investujete

Ľudia z Wallstreetbets o tom vedia viac ako tí, ktorí len teraz naskočia na rozbehnutý vlak. Tí, ktorí sa v súčasnosti pridajú, vidia len ako niečo stúpa na cene. Vôbec netušia, prečo by to malo znamenať investičnú príležitosť.

Nakupujete čisto na základe emócii

Nie je na tom nič zlé, že vás niečo rozladí alebo pobúri, ale to nie je dobrý dôvod do niečoho investovať.

Netušíte, čo sú tendencie

Nemali by ste len tak nasledovať dav pri výbere akcií.

Máte rodinné alebo finančné povinnosti

Sú veci, ktoré sú dôležitejšie ako obchodovanie. Samozrejme, ľudia si so svojimi peniazmi môžu robiť čo sa im zachce, ale predtým, ako sa rozhodnete pre YOLO obchod, položte si nasledujúce otázky:

Mám aj pohotovostný fond?

Neohrozí to môj rodinný rozpočet?

Neohrozí to moje príspevky do dôchodkového fondu?

Obchodovanie s akciami je v poriadku, najskôr by ste však mali mať zodpovedané tie dôležitejšie otázky ohľadom financií.

Kupujete si akciu, pretože ste videli, ako o nej niekto hovoril na sociálnych sieťach

Teraz, keď sa príbeh o tom, ako dokázali malí investori poraziť veľké fondy, dostal na titulné stránky, začali o akciách hovoriť aj ľudia, ktorí ich vo svojom slovníku doteraz nikdy nemali. Buďte opatrní, keď počúvate ľudí, ktorí sa viac obávajú, že prídu o svoj vplyv na sociálnych sieťach, než by v skutočnosti poskytovali nejaké užitočné finančné poradenstvo.

Kupujete akciu, pretože ju vlastní jeden z vašich priateľov

Toto by mohlo byť ešte nebezpečnejšie ako odporúčanie na sociálnych sieťach, pretože pocit, že o niečo prídete, je ešte reálnejší, keď je v hre niekto, koho poznáte. Tento týždeň všetci hovoria o GameStop. Ale pamätajte, že nikdy neexistovala investičná kniha s názvom Zbohatol som na základe odporúčaní môjho priateľa investovať do akcií (ktorý vôbec netuší, ako fungujú).

Netušíte, kedy predáte

Nákup akcií, ktoré majú rastový potenciál nie je až tak náročný. Najťažšou časťou pri investovaní do jednotlivých titulov je vedieť, kedy ich predať. To platí dvojnásobne pre akcie, s ktorými sa obchoduje na dennej báze.

Pomsta je sladká

Keby som kúpil túto akciu, keď bola za 5 dolárov za kus, už by som bol milionárom. Takéto konštatovanie nemôže byť dôvodom, aby som ste si ju kúpili teraz. Momentum je legitímna investičná stratégia, ale iba ak si uvedomíte, že netrvá večne.

Nerozumiete rizikám na trhoch s akciami

Nikto nedokáže predvídať, čo sa v krátkodobom horizonte stane na trhoch s akciami, najmä pokiaľ ide o vysoko volatilné jednotlivé tituly. GameStop by mohol atakovať hranicu 1000 dolárov za akciu. Možno. Udiali sa divné veci, musíte však pochopiť, že tieto pohyby môžu fungovať oboma smermi.

Akciový trh vám neposkytne zisky len preto, že si myslíte, že si ich zaslúžite. Tak prečo toľko ľudí siaha po YOLO obchodovaní? Čiastočne preto, lebo je to ľahké. Môžete si stiahnuť aplikáciu do telefónu a uskutočniť obchod za pár sekúnd. A okrem jednoduchého použitia môže byť investovanie aj formou zábavy. Nie vždy to však zábava bude, ale takmer vždy to bude vzrušujúce a taktiež nie je núdza o názory na to, čo a ako robiť. Od náhodných odporúčaní, ktoré neobsahujú nijaké údaje, až po ľudí, ktorí sú legitímnymi odborníkmi a vedcami v odbore.

Každý, kto videl film The Big Short, by si mal pamätať postavu Michaela Burryho. Bol to lekár, ktorý predtým, ako sa stal manažérom fondu, začal hovoriť o akciách v internetových chatovacích miestnostiach. Ale rozhovory s ľuďmi v diskusných fórach a na sociálnych sieťach ešte neznamená, že sa skutočne aj niečo dozvedia o investovaní. Ale spôsobí to, že ľudia skočia na trendy bez toho, aby úplne poznali riziká.

Ako by mohla znieť definícia „YOLO Tradingu“? Pridáte sa, pretože vidíte, ako to robia iní, a chcete sa zapojiť do akcie, pretože žijete iba raz.