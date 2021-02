GameStop: Keď koordinované aktivity vytvoria cenovú bublinu

Zdroj: FT;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 9:10 -

Prudké cenové výkyvy akcií GameStop a ďalších firiem, ktoré v posledných dňoch zasiahli Wall Street a spôsobili straty niektorým fondom a ďalším účastníkom trhu, asi žiadnu právnu dohru mať nebudú. Regulačné orgány, ktoré môžu zasiahnuť v prípade manipulácie s trhom, budú podľa právnikov ťažko hľadať dôkazy. Napísal to britský denník Financial Times. Oveľa pravdepodobnejšie podľa právnikov je, že situácia si vyžaduje zmenu regulácie.



Hoci rokovania členov WallStreetBets pôsobia ako koordinovaná snaha vyhnať ceny akcií hore, pri ktorých to nemožno ekonomicky obhájiť, nie je jasné, či títo ľudia niekoho oklamali. Skupina WallStreetBets má podľa médií už skoro šesť miliónov členov.

„Ak niekto píše na diskusnom fóre, že je z nejakých akcií nadšený a preto ich kupuje, ale pritom ich predáva, potom to môže znamenať porušenie pravidiel," povedal profesor Stanfordovej univerzity a bývalý komisár SEC Joseph Grundfest. „Ale ak nikto v tých všetkých tweetoch a odkazoch svoje kroky neinterpretuje lživo, je možné dospieť k záveru, že nebol porušený žiadny zákon," dodal.

Regulátori majú obavy, že tieto koordinované aktivity vytvorili cenovú bublinu, ktorá keď praskne, časť drobných investorov zruinuje. „Extrémne výkyvy cien akcií môžu investorov vystaviť riziku rýchlych a výrazných strát, a tým podkopať dôveru v trh," upozornila Allison Herrenová Leeová, ktorá je aktuálne úradujúcou predsedníčkou SEC.

SEC zriedkakedy začína konanie kvôli manipulácii s trhom, v posledných dvoch rokoch tvorili len asi päť percent všetkých konaní. Existuje precedens z roku 2001, kde ale išlo o lživé tvrdenie. Tínedžer Jonathan Lebed zarobil stovky tisíc dolárov tým, že kupoval akcie malých firiem a na diskusných fórach ich následne odporúčal. Vystupoval pod mnohými prezývkami a na mnohých fórach, aby vytvoril dojem, že je po akciách vysoký dopyt. Zatiaľ čo nič netušiaci ľudia po prečítaní tipov nakupovali, Lebed už predával za oveľa vyššie ceny, ako akcie nakúpil.





Aj keby regulátori začali konanie kvôli manipulácii s trhom, je nepravdepodobné, že zasiahnu proti obchodníkom, ktorí majú ako jednotlivci slabú trhovú silu. Experti poukazujú na osobu Garyho Genslera, ktorého prezident Joe Biden nominoval do čela SEC. Gensler si totiž vo vláde Baracka Obamu urobil meno ako regulátor, ktorý sa dokázalo tvrdo postaviť proti veľkým obchodníkom z Wall Street. Či sa teraz zamerať na retail, by preto bolo politické rozhodnutie, upozornil profesor práva na Chicagskej univerzite Todd Henderson.

SEC ale skúma aj postup maklérskych firiem. Pýta sa, či bolo v poriadku, keď investorom znemožnili vybrané akcie nakupovať. Maklérska spoločnosť Robinhood svoj postup obhajuje odkazom na reguláciu SEC, ktorá vyžaduje, aby makléri udržiavali stanovený objem hotovosti pre prípad neočakávaných výkyvov. A právnici súhlasia. Pretože keby Robinhood nezasiahol, mohol ohroziť aj svoju finančnú stabilitu.





Ak chaotický vývoj z posledných dní nepovedie k žiadnemu obvineniu, potom možno očakávať aspoň snahu zmeniť pravidlá. Tie súčasné totiž vznikali v čase, keď obchodné pokyny neboli zadarmo a kedy používatelia nemali k dispozícii diskusné fóra, aby sa mohli koordinovať a zosilňovať svoj obchodný vplyv.