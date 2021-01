Amatéri porazili vlkov z Wall Street, naplnili si vrecká. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Manipulácia trhovou cenou

Hedžový fond je spravidla rizikovejší inštitút, ktorý sa snaží o vyššie zárobky aj za cenu podstupovania vyššieho rizika. Preto je prístupný len pre bonitnejších klientov. Často je riadený profesionálnymi manažérmi z Wall Street alebo bývalými investičnými bankármi. GameStop bol dlhodobo stratový podnik, ktorý prevádzkoval tisícky kamenných obchodov na predaj videohier. Vyhliadky v dobe internetového predaja v čase pandémie neboli pre firmu priaznivé. Na to vsádzal aj spomínaný hedžový fond a požičiaval si ich akcie, aby ich predal na trhu. Ak by cena klesla, fond by ich nakúpil naspäť. Rozdiel medzi lacným nákupom a drahým predajom je ziskom fondu.

Koordinovaný útok

Problémy sú však dva. Jedným je, že môžete zarobiť maximálne 100 % smerom nadol. Ak akcie padnú z 10 na 0, zarobili ste 100 %, lebo ich hodnota klesla. Avšak, rast smerom nahor je neobmedzený. Čiže stratiť môžete mnohonásobne viac. Problém číslo dva – fond nepočítal s koordinovaným útokom amatérov, ktorí sa rozhodli vyhnať akcie GameStop do nezmyselných výšok. Akonáhle cena rástla, fond sa dostával do väčšej straty a bol nútený zatvárať svoje predajné pozície, respektíve zaisťovať ich nákupom opcií, čo umocnilo ešte väčší rast akcií. Amatéri tak dokonale „vykostili“ spomínaný fond a naplnili si vrecká. V minulosti takéto konanie nebolo možné, pretože amatéri sa nekoordinovali, nemali dostatočnú kúpnu silu. S príchodom sociálnych sietí sa paradigma mení a je pravdepodobné, že bude dochádzať k zosieťovaniu časti investorov s cieľom manipulovať trhovou cenou. Prípadom sa zaoberá americká centrálna banka a výbor pre dohľad nad cennými papiermi (SEC).

Výsledky predbehli očakávania

V týchto dňoch sa zverejňujú hospodárske výsledky za štvrtý kvartál 2020. Spoločnosti v USA zverejňujú výsledky tržieb, čísla predajov aj rast ziskov na akciu. Doterajšie dáta sú lepšie ako očakávali trhoví analytici. Z 500 spoločností zatiaľ reportovalo výsledky 172, ktoré sú zahrnuté v indexe S&P 500. Priebežné čísla ukazujú, že zisky spoločností sú v priemere o 20 % vyššie ako predpovede. Predaje jednotlivých spoločností prerástli očakávania o 4 %.

Bude inflácia rásť?

Nový týždeň prinesie niekoľko dôležitých ekonomických dát. Prvým bude inflácia eurozóny. Výsledky boli v posledných mesiacoch mizerné. Videli sme záporné hodnoty, čo je na míle vzdialené cieľu centrálnej banky (2 %). Guvernérka Christine Lagardová avizovala, že inflácia by sa mala začiatkom roka postupne zvyšovať. Očakáva sa 0,4 % vs. -0,3 % (decembrový výsledok). Koncom týždňa uvidíme výsledky z amerického trhu práce. Počet novovytvorených pracovných miest, rast platov, ako aj miera nezamestnanosti, doplnia mozaiku toho, ako sa podarí rozhýbať trh práce v post-pandemických časoch.

