Cena bitcoinu na novom rekorde, ale len v týchto krajinách

Krajiny, kde bitcoin dosiahol novú rekordnú cenovú hladinu v ich miestnej mene:

Brazília s populáciou 209 miliónov

Turecko s populáciou 82 miliónov

Argentína s populáciou 44,5 milióna

Sudán s populáciou 41 miliónov

Angola s populáciou 30 miliónov

Venezuela s populáciou 29 miliónov

Zambia s populáciou 17 miliónov obyvateľov.

Celkový počet obyvateľov všetkých zúčastnených krajín, kde bitcoin zaznamenal svoj nový rekord predstavuje 450 miliónov.

Už čoskoro by malo pribudnúť Rusko či Kolumbia... a potom aj všetky ostatné fiat meny.

Týždenné zisky bitcoinu dosiahli v stredu cez noc viac ako 15 %, pretože BTC / USD dosiahol 13 200 dolárov a potom sa vrátili na úroveň 12 800 dolárov.

Vývoj ceny mnohých prekvapil, zmena prišla v čase, keď nekryté meny mnohých krajín, najmä rozvojových, utrpeli kvôli koronavírusu a dopadom ekonomických reakcií centrálnych bánk v reakcii na šíriacu sa pandémiu. Nekorelácia medzi historickou špičkou meranou napríklad v brazílskych realoch a v dolároch je dôsledkom silnej devalvácie realu voči doláru.

Naposledy sa bitcoin obchodoval okolo 13 000 dolárov. V čase, keď koncom roka 2017 dosiahol svoje historické maximum 20 000 dolárov, vyzeral ekonomický obraz úplne inak. Napríklad v Brazílii, kde sa aktuálne bitcoin nakupuje za viac ako 70 tisíc realov, zaznamenali sporitelia pokles hodnoty ich meny o 28 % voči americkému doláru za jediný rok.





Inverzná korelácia bitcoinu s menovým indexom amerického dolára je naďalej v centre pozornosti, keď sa virtuálna mena dostáva do býčieho trendu. Sila USD voči košu mien obchodných partnerov v priebehu októbra poklesla na úroveň 92,72, čo sa zhodovalo s rastom ceny BTC.

Index amerického dolára 1-mesačný graf (zdroj: TradingView)



Analytici varovali, že vplyv nadchádzajúcich volieb v USA môže spôsobiť ďalšiu volatilitu USD. „Ak by sa DXY uzavrel v zóne okolo 92,5, podporilo by to akékoľvek inflačné aktíva, ako sú komodity a zlato, ako aj rastové akcie," napísal Miles Ruttan z Bytown Capital. Rozsah rastu bitcoinu už nekoreluje s tradičnými makroekonomickými aktívami.

Bitcoin funguje ako zaistenie voči mene pre populáciu krajín čeliacich fiškálnym krízam. Týmto spôsobom BTC chráni investorov pred devalváciou ich fiat mien. Zatiaľ čo americký dolár od marca vykazuje slabosť, pri prudkom poklese indexu DXY sa bitcoin v globálnom kontexte kapitálovej injekcie presadil ako deflačné aktívum, ktoré slúži ako ochrana voči stimulačným balíkom centrálnej banky.

Zaujímavé je, že podobne nereagovali aj iné kryptomeny. Rozdiel medzi historickými maximami bitcoinu a zvyškom trhu s altcoinmi je spôsobený hlavne zvýšenou dominanciou bitcoinu nad ostatnými kryptami. Oproti januáru 2018 dominancia bitcoinu vzrástla o viac ako 80 %, čo zodpovedá viac ako 60 % trhovej kapitalizácie. Nekorelácia medzi historickými maximami bitcoinu a iných altcoinov naznačuje, že trh má pre bitcoin mimoriadne ocenenie v scenári hľadania solídnych aktív v čase krízy koronavírusu. Napriek rastúcej popularite protokolov necentalizovaných financií a množstvu rôznych protokolov sa bitcoin skonsolidoval ako digitálne zlato, ktoré odštartovalo z trhu s kryptomenami.