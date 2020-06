Obeť podvodu: Wirecard opäť odložil predloženie výsledkov, jeho akcia sa prepadla o 66 %

dnes 14:46 -

Wirecard mal vo štvrtok predložiť výsledky za rok 2019, keď ich predtým už trikrát odložili, pretože spoločnosť EY nedokázala dokončiť audit. EY však ani tentoraz nemohol pre nejasnosti v bilancii dokončiť audit, o čom informoval nemeckú firmu.



Akcia Wirecard po tomto oznámení padla až o 66 %, neskôr zmazala časť strát a tesne popoludní bola v mínuse približne o 47 %.



Problémom je, že EY nemohla na základe dostatočných dôkazov potvrdiť existenciu 1,9 miliardy eur v hotovosti uvedených v bilancii firmy. To zodpovedá približne štvrtine celkovej bilančnej sumy.

Wirecard chce podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, uviedol hovorca firmy. Spoločnosť sa považuje za potenciálnu obeť "obrovského podvodu".



Nový dátum predloženia výsledkov nebol stanovený, ale Wirecard je pod obrovským tlakom. Ak totiž do piatka (19. 6.) nepredloží auditované hospodárske výsledky, môžu byť zrušené úvery Wirecard AG v celkovej výške približne 2 miliárd eur.



Wirecard bol kedysi hviezdou medzi novými európskymi technologickými firmami. Trhová kapitalizácia spoločnosti vlani v jednej chvíli dosiahla vyše 24 miliárd eur, a dokonca nahradila Commerzbank na indexe nemeckých blue-chipov Dax. Odvtedy však jej trhová kapitalizácia pre obvinenia z podvodu klesla na zhruba 6,5 miliardy eur. Britský denník Financial Times (FT) vlani 2019 zverejnil sériu článkov o pochybných účtovných praktikách Wirecard.