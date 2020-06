Rast inflácie v Británii bol v máji najpomalší takmer za 4 roky

dnes 9:46 -

Tempo rastu inflácie v Británii v máji kleslo na najnižšiu úroveň takmer za štyri roky, od júna 2016. Pandémia nového koronavírusu má totiž negatívny vplyv na dopyt v celom svete a spôsobila kolísanie cien ropy. To dáva centrálnej banke (Bank of England, BoE) voľnosť a mohla by tak znovu zvýšiť objem stimulov.

Podľa údajov štatistického úradu ONS rast spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve sa v máji spomalil na 0,5 % z aprílových 0,8 %. Tento výsledok sa zhoduje s priemernou predikciou ekonómov.

Jadrová inflácia, v ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, v máji spomalila menej, a to na 1,2 % z aprílových 1,4 %. Ekonómovia predpovedali, že dosiahne 1,3 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Británii v máji nezmenili po znížení o 0,2 % v apríli. Analytici pritom očakávali, že klesnú o 0,1 %.

Separátna správa ONS ukázala, že výrobné ceny v Británii sa v máji znížili, už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 1,4 % po aprílovom poklese o 0,7 %.

Medzimesačne klesli ceny hotových produktov v máji o 0,3 % (o 0,8 % v apríli).