Pohľad späť nehovorí nič o budúcom vývoji, alebo áno?

Zdroj: awealthofcommonsense;abnormalreturns

Foto: getty images

dnes 2:26 -

Nie je jasné, ako sa osvedčia jednotlivé postupy na reštartovanie hospodárskej aktivity, a či sa naplnia očakávania optimisticky naladených investorov. Nie je jasné, či príde ďalšia vlna pandémie, prípadne či za rok nebude na svete mutácia vírusu. Prečo nehľadať na tieto otázky odpovede v minulosti?



História ponúka kontext, nie odpovede

História bohužiaľ neoznámi, ako sa veci budú vyvíjať. Ponúka ale pomerne pestrú paletu rôznych ekonomických a trhových podmienok a toho, ako na ne trhy reagovali. Z toho si opatrný investori dokážu vziať ponaučenie.

História ukazuje, že je každá situácia špecifická

"Tentoraz je to iné." Áno, to sú najnebezpečnejšie slová na trhu. Je ale možné ich využiť vo vlastný prospech, keď si uvedomíme, že nie tentoraz, ale vždy je to iné. Každý prepad trhu je iný, každá recesia je iná, rovnako ako každý rast. Čo majú ale zatiaľ všetky prepady z minulosti na trhu v USA spoločné, je to, že po nich prišiel nový rast.

História ukazuje, že je ľahšie predvídať riziko, ako výnosy

Súčasná situácia na trhoch zvádza k ignorovaniu histórie, pokiaľ ide o vzťah k rizikám a možnému výnosu. Štandardne je ale vždy investícia spojená s rizikom a je potrebné zvažovať jej výnos nad mierou inflácie. A bez ohľadu na to, čo robia vlády a centrálne banky, je dobré pamätať na to, že riziko na trhoch bude prítomné vždy.

História pomáha vyhýbať sa chybám, ktoré už investori urobili pred nami

Je dobré využívať správne stratégie a prístupy tých, ktorí už boli úspešní. A rovnako tak má zmysel vyhýbať sa chybám iných investorov.

História ukazuje, že život nikdy nebol jednoduchý

V čase krízy, nech už je to kríza osobná, spoločenská, či ekonomická, ľahko podľahnete pocitu, že horšie to byť už nemôže. Môže, žiaľ, aj vďakabohu.

História má jednu konštantu

V krízových obdobiach v ekonomickej histórii je jedna vec, ktorá je nemenná. Alebo sa mení iba minimálne. Je to ľudská povaha a prirodzenosť. Ľudský temperament má často väčší vplyv než samotná inteligencia a stohy nabifľovaných učebníc ekonómie. V dobrom i zlom.