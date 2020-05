Napätie medzi USA a Čínou rastie, európske akcie klesajú

Zdroj: MW

Foto: SITA/AP

dnes 11:21 -

Štyri obchodné dni trvajúci rast je minulosťou. Index Stoxx Europe 600 klesol o 0,8 % po zisku 1,6 % vo štvrtok. Index si za týždeň do štvrtka pripísal 4,5 %, investori stále viac dúfajú, že opätovné otvorenie pomôže reštartovať globálnu ekonomiku. Nemecký DAX klesol o 1,2 %, francúzsky CAC 40 o 0,8 % a britský FTSE o 0,7 %.





Investori sa obávajú rastúceho čínsko-amerického napätia, ktoré by mohlo preniknúť do obchodných vzťahov, a vytvoriť ďalšie problémy pre globálnu ekonomiku, ktorá bola oslabená následkom pandémie koronavírusu. Čína po schválení právnych predpisov, ktoré by mohli obmedziť demokratické slobody Hongkongu, nahnevala niekoľko krajín.

Automobilový sektor, citlivý na známky obchodného napätia, bol najviac pod tlakom. Akcie spoločnosti Renault klesli o 3 % po tom, čo francúzsky výrobca automobilov uviedol, že za tri roky škrtne viac ako 15 000 pracovných miest a zníži výrobnú kapacitu, aby znížil náklady o viac ako 2 miliardy eur.







„Nepopierame, že automobilový priemysel bol tvrdo zasiahnutý, ale väčšou otázkou je, či uvidíme podobnú reakciu aj od iných výrobcov automobilov, ako sú BMW a Mercedes-Benz,“ napísal Naeem Aslam, hlavný analytik trhu AvaTrade, v poznámke pre klientov. Akcie BMW poklesli o viac než 2 %, zatiaľ čo akcie Daimler a Volkswagen odpísali viac ako 3 %.