Koronakríza v USA: Powell žiada rozpočtovú podporu, Trump záporné sadzby

Zdroj: businessinsider;CNBC;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 9:14 -

Podľa analytika Jeffa Kleintopa zo spoločnosti Charles Schwab ale investorov sklamalo, že Powell neposkytol informácie o nových opatreniach, ktoré by FED zvažoval. Kleintop tiež upozornil, že Powell sa teraz o ekonomike USA vyjadruje pesimistickejšie než predtým.

Na slová Powella zareagoval americký akciový trh poklesom. Index Dow Jones, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, stratil 2,17 percenta a uzavrel na 23.247,97 bodu. Širší index S &P 500 klesol o 1,75 percenta na 2820 bodov a index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, sa znížil o 1,55 percenta na 8863,17 bodu.

Doterajšiu reakciu Spojených štátov označil Powell za rýchlu a energickú. "Mohlo by však istý čas trvať, než oživenie naberie tempo," dodal. "Dodatočná rozpočtová podpora by mohla byť nákladná, ale oplatí sa, ak pomôže odvrátiť dlhodobé ekonomické škody a zaistí nám silnejší oživenia," upozornil.

Americký Kongres už na boj s ekonomickými vplyvmi koronakrízy uvoľnil takmer tri bilióny dolárov. Demokrati v Snemovni reprezentantov v utorok predstavili návrh ďalšieho balíka opatrení v hodnote okolo troch biliónov dolárov. Republikáni však chcú najprv zhodnotiť účinnosť skorších krokov.

Powell dnes sľúbil, že Fed bude v boji proti ekonomickým dopadom koronavírusy aj naďalej naplno využívať svoje nástroje. Nenaznačil však, aké konkrétne kroky by centrálna banka mohla v najbližšom čase podniknúť. Upozornil tiež, že FED neuvažuje o znížení svojich úrokových sadzieb do záporného pásma. Na devízovom trhu viedol Powellov odmietavý postoj k záporným úrokovým sadzbám k rastu dolára. Americký dolár zostal v posledných týždňoch silný, pretože investori hľadajú bezpečnejšie aktíva na zaparkovanie svojich peňazí potom, čo pandémia koronavírusu globálne oslabila ekonomické vyhliadky. Ako sa však svetová ekonomika bude v nasledujúcich rokoch zotavovať, americká mena by oslabovala. "Úrokové sadzby v USA boli v posledných rokoch hlavným faktorom udržiavania podpory dolára a tento zdroj podpory je teraz preč, americké sadzby sú dnes oveľa bližšie k nízkym úrovniam, aké vidíme aj vo zvyšku sveta,“ vysvetľuje Zach Pandl z Goldman Sachs.

Donald Trump je v bombardovaní FEDu neúnavný. Svoj ostatný komentár na tému ako by mala postupovať centrálna banka, zverejnil na sociálnej sieti Twitter. Podľa neho by USA mali nasledovať príklad ostatných krajín a zaviesť záporné úrokové sadzby.

Trump vo svojom tweete píše, že rovnako ako ostatné krajiny, ktoré využívajú výhody negatívnych sadzieb, aj USA by mali prijať tento "darček". Potom ešte pridal slová o "veľkých číslach".





Americká centrálna banka v marci opäť znížila sadzby k nule, aby zmiernila dopady pandémie choroby COVID-19. Trump ju ale dlhodobo tlačí na to, aby svoju monetárnu politiku uvoľnila ešte viac.

Zástupcovia Fedu však už niekoľkokrát uviedli, že k podpore ekonomiky budú využívať iné nástroje. "Keď máte záporné úrokové sadzby, vytvoríte tlak na ziskovosť bánk, čo potom limituje úverovú expanziu," povedal už vo februári šéf Fedu Jerome Powell, s ktorým súhlasí väčšina triezvych ekonómov.

Analytik Goldman Sachs tvrdí, že druhá vlna koronavírusu, ktorá by mohla vykoľajiť nadchádzajúce oživenie hospodárstva, by mohla donútiť Fed prehodnotiť negatívne úrokové sadzby. Zach Pandl ale jedným dychom dodal, že takáto menová politika by pre hospodárstvo nebola „veľmi užitočná“. "Aj v tomto prípade si však myslím, že fiškálna politika bude prvým krokom. Nemyslím si, že zníženie sadzieb na záporné územie by bolo potenciálne veľmi užitočné aj v tomto prostredí,“uviedol.

Americká centrálna banka v rámci svojho rozšíreného programu nákupu aktív a podpory ekonomiky začala nakupovať ETF zamerané na firemné dlhopisy. Takúto možnosť FED pripustil prvýkrát koncom marca, keď predstavili svoj úverový nástroj na sekundárnom trhu (Secondary Market Corporate Credit Facility). Väčšina nákupov sa zameria na ETF investujúce do bondov investičného stupňa, ale menší podiel budú tvoria tiež ETF zamerané na dlhopisy s vysokým výnosom. Fed bude pri nákupe zohľadňovať prístup manažéra, zloženie portfólia, priemerný denný objem obchodov a ďalšie faktory. Priame nákupy firemných dlhopisov prostredníctvom samostatného nástroja začnú podľa Fedu "v blízkej budúcnosti".