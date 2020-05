Dvojkilometrový úsek Cyklokorytničky dostane nový asfaltový povrch

dnes 16:31 -

Časť cyklotrasy medzi Ružomberkom a Korytnicou dostane nový asfaltový povrch. Ide o takmer dvojkilometrový úsek medzi ružomberskou mestskou časťou Biely Potok a osadou Jazierce. Práce sa už začali, dokončené by mali byť do leta.

" Mesto si na túto akciu pripravilo 60.000 eur. Transparentným konaním oslovilo verejnosť a subjekty, aby sa prihlásili do súťaže. Zvíťazili Cestné stavby, ktoré deklarovali, že sú schopné za stanovené peniaze zrekonštruovať 1660 metrov Cyklokorytničky," uviedol pre TASR hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo. Rekonštrukcia by podľa zmluvy mala byť hotová do konca mája, radnica však počíta aj s tým, že práce sa môžu, s vzhľadom na počasie, oneskoriť.

Podľa hovorcu na obnovu finančne prispela aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov. Zásluhou príspevku sa podarí zrekonštruovať ďalších 280 metrov cyklotrasy. "Do leta by tak mala byť v Ružomberku zrekonštruovaná cyklotrasa v celkovej dĺžke vyše 1900 metrov," skonštatoval Mydlo.

V mieste rekonštrukcie ružomberská radnica neodporúča pohyb cyklistov. Môžu však zvoliť alternatívne riešenie a úsek obísť. "Cieľom mesta je v čo najkratšom čase zrekonštruovať úplne celú cyklotrasu. Momentálne na to nie sú veľké finančné prostriedky, preto to robíme po častiach - na niekoľko etáp," doplnil hovorca.

Trasa približne 23 kilometrov dlhej Cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov - Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Začína sa v južnej časti Ružomberka na Šoltésovej ulici, jej koniec je priamo v Kúpeľoch Korytnica. Popri trase je umiestnených viacero informačných tabúľ o histórii železnice, okolitej prírode či rôznych zaujímavostiach a tipoch na výlety. Pre svoj mierny profil je vhodná aj pre rodiny s deťmi.