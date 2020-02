Toto mi nikto nepovedal: 10 najčastejších nesprávnych finančných rozhodnutí

Zdroj: humbledollar

Foto: getty images

dnes 0:04 -

Skromné bývanie a veľkosť portfólia

Každý túži bývať vo vlastnom. Pre niekoho je to štartovací byt, pre druhého bývanie na niekoľko desaťročí. Z finančného hľadiska sa ukázalo, že za bývanie dokážeme ušetriť nemalé peniaze a tie by sme mali radšej investovať do výnosnejšieho nástroja než je veľkometrážny byt v novostavbe neďaleko centra.

Dlhy kontra dlhopisy

Bývanie na hypotéku patrí k najrozšírenejším formám získania strechy nad hlavou. Pri splácaní hypotekárnej pôžičky sa oplatí myslieť na to, ako sa tohto dlhu zbaviť čo najrýchlejšie. Hypotéka, dnes natoľko atraktívna kvôli úrokovej sadzbe, je však puto, ktorého by sme sa mali zbaviť. Keď vlastníme bondy, niekto iný nám platí úroky. Ale keď máme dlh my, platíme úroky iným. Pretože sme považovaní za menej dôveryhodných ako povedzme vlády a veľké korporácie, zvyčajne platíme vyššiu úrokovú sadzbu za naše dlhy, ako môžeme zarobiť nákupom dlhopisov. Predpokladajme, že chceme investovať viac peňazí do investícií generujúcich úrok. Splatenie dlhu má často väčší zmysel, pretože úrokové náklady, ktoré musíme pri dlhu platiť, sú vyššie ako úroky získané z dlhopisov, ktoré by sme mohli investovaním získať.

Sledovanie diania na trhu

Sledovanie trhov môže byť zábavné, ale väčšinu času je to bezduché krátenie si času. Všetky tie vzostupy a pády ponúkajú ilúziu, že máme veci pod kontrolou. Ak sa akciový trh prepadne, cítite, že potrebujete byť o tom okamžite informovaní. Ale povedomie o aktuálnej situácii nijak nezabráni stratám na trhu a v skutočnosti s tým veľa nenarobíte. Aj keby trh stúpol alebo padol o 10 %, väčšinou postačí vyváženie portfólia



Bezvýznamná krátkodobá investičná výkonnosť

Jednou z nevýhod sledovania finančných správ je, že počúvate výroky odborníkov ponúkajúcich výrečné predpovede klesajúcich cien akcií a prudko stúpajúcich úrokových sadzieb. Časom sa ale ukážu ako žalostne nesprávne. Ako neskúsení investori tak môžete prísť o celkom zaujímavé príležitosti.







Príťažlivosť akcií

O tridsať rokov si budete klásť otázku, prečo ste viac neinvestovali do akcií. Áno, za päť alebo dokonca desať rokov existuje určitá šanca, že na akciovom trhu prídete o peniaze. Ale za viac ako 30 rokov? Je veľmi pravdepodobné, že dosiahnete pekné zisky, najmä ak je vaše portfólio široko diverzifikované a pravidelne do neho pridávate peniaze tak v dobrých časoch ako aj zlých. Doterajšie odporúčania 60 % akcií a 40 % investícií generujúcich úroky už nedávajú zmysel.

Šetrenie na dôchodok

„Ak nezískate do 30 rokov vlastnú nehnuteľnosť, pravdepodobne ju už vlastniť nikdy nebudete.“ Úplný nezmysel, ktorý núti mladých uprednostniť nesprávnu vec. Kúpa nehnuteľnosti na bývanie by nemala byť najvyšším cieľom. Skôr by to mala byť príprava na odchod do dôchodku. Je to tak, že čím neskôr si začnete odkladať na dôchodok, tým hrá matematike viac vo váš neprospech. Budete potrebovať obrovskú mieru úspor, aby ste nahromadili objem peňazí, ktorý budete pre dôstojný život potrebovať.

Strata hodnoty

Prchavé túžby po všetkých druhoch materiálneho tovaru sa časom vytratia. Väčšina vecí stratí hodnotu. Až na nejaké umelecké dielo, alebo starožitný nábytok, ale to je tak všetko. Zdá sa, že mileniáli k nakupovaniu pristupujú rozumnejšie než predchádzajúce generácie. Oveľa viac uprednostňujú nákup zážitkov a skúsenosti, ako materiálnych. A to je z hľadiska pocitu šťastia rozumné využívanie peňazí, hovoria prieskumy.

Sám za seba

Práca je omnoho príjemnejšia, keď pracujete pre seba. Možno zarobíte iba zlomok toho, čo v nejakej manažérskej funckii v nadnárodnej korporácii, ale bude mať z toho omnoho väčšiu radosť. Žiadne ohováranie zo strany ostatných zamestnancov pri skoršom odchode a pod. Budete pracovať tvrdšie ako kedykoľvek predtým, ale nebude to práca, ale vaša voľba pre ktorú ste sa rozhodli.





Súhlas s vašou budúcnosťou

Keď sa rozhodneme, že dnes nebudeme šetriť, očakávame, že naše budúce ja napraví tento nedostatok. Keď si vezmeme na plecia dlh, očakávame, že naše budúce ja splatí požičané peniaze. Keď si dnes kupujeme veci, ktoré majú trvalú hodnotu, očakávame, že naše budúce ja ocení to, čo kupujeme. Rozmýšľať nad tým, že naše budúce ja bude robiť lepšie finančné rozhodnutia, nám môže pomôcť robiť rozumnejšie rozhodnutia už dnes.

Uvoľnite sa, všetko bude dobré

Keď sledujete svojich potomkov v ich rannej dospelosti, vybavia sa vám úzkosti, ktoré ste v ich veku zažili vy sami. Toľko neistoty. Naplnia sa ich kariérne očakávania? Akú výkonnosť dosiahnu finančné trhy, aké nešťastia ich čakajú? Ak pravidelne podnikáte správne kroky, odkladáte si z každej výplaty, odolávate hlasu sirén o možnostiach rýchleho zbohatnutia, malo by ísť všetko tak, ako má. Nie je to zaručené, ale je to veľmi pravdepodobné. Takže pre vlastné dobro sa starajte menej o vzdialenú budúcnosť a viac sa zameriavajte na tie správne veci, ktoré robíte každý deň.