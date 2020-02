Ropa a turistický ruch: Ktoré štáty začínajú pociťovať dopady koronavírusu

Zdroj: CNBC

Ceny ropy sú už mesiace oslabené. Dôvodom sú vzrastajúce americké dodávky suroviny, ako aj obchodná vojna. Nová čínska epidémia preveruje životaschopnosť mnohých ekonomík Stredného východu. Podľa Andy Lipowa, prezidenta spoločnosti Lipow Oil Associates, je čínsky dopyt po rope, najväčšieho nákupcu ropy zo štátov Perzského zálivu, výrazne nižší. Spotreba klesla o zhruba 20 %, čo predstavuje okolo troch miliónov barelov denne. "Akékoľvek predĺženie obdobia poklesu dopytu bude skutočne tlačiť na ropný trh," uviedol CNBC.

Len Saudská Arábia, najväčší producent ropy z OPEC, vyviezla v lete minulého roka do Číny približne 1,8 milióna barelov ropy za deň. Záujem sa teraz sústredí na marcové kontrakty v Číne, z toho sa dá vyvodiť nakoľko klesla úroveň dopytu. Aby Saudská Arábia splnila svoje rozpočtové požiadavky, potrebuj mať cenu ropy niekde medzi 61 - 64 dolármi za barel. Ropa Brent sa v piatok ráno obchodovala za 55,02 dolárov. Obchodovanie na začiatku týždňa zaznamenalo pokles ropy o viac ako 20 % z januárových maxím. V utorok sa prvýkrát ceny uzavreli pod 50 dolárov za barel, keď sa objavil strach z vírusu.





Výrobcovia OPEC +, skupina pozostávajúca z dodávateľov OPEC a mimo OPEC, diskutujú o ďalšom znížení produkcie nad rámec súčasného zníženia 1,7 milióna barelov za deň. Analytici však tvrdia, že akékoľvek zníženie menšie než o 1 milión barelov denne, pravdepodobne ceny nezvýši.

Ehsan Khoman, stratég japonskej banky MUFG uviedol, že zatiaľ čo neistota počas trvania krízy sťažuje kvantifikáciu jej dlhodobých ekonomických vplyvov, čokoľvek, čo ovplyvní čínsky dopyt po zahraničnom vývoze, bude mať výrazný účinok pre ekonomiku Blízkeho východu. "Ak Čína nebude potrebovať ropu, bude to mať veľký dopad. Dnes ale ešte nevieme, o koľko menej budú čínske rafinérie potrebovať. Ak by nižšie ceny ropy vydržali, bude to obdobie testovania pre regionálnych vývozcov, v takom prípade musia rátať s nižším hospodárskym rastom, fiškálnou konsolidáciou a možným znížením úverového ratingu. Štrukturálne zmeny, ktoré tento región preukázal, sú však chvályhodné,“ dodal Khoman a poznamenal, že diverzifikačné stratégie mnohých štátov Perzského zálivu a investície do ich neropných sektorov by im mali pomôcť odrážať ropné šoky.

Dnes ešte nikto nevie, ako dlho bude kríza trvať a nakoľko bude závažná. Vlády a hlavné letecké spoločnosti v celom regióne už pozastavili svoje lety do Číny. To by mohlo mať negatívny dopad na turistickú sezónu v Perzskom zálive, najmä pre niektoré krajiny, ktoré sú hojne navštevované čínskymi turistami, ako sú Spojené arabské emiráty, kde každý 16-ty návštevník pochádza z Číny. Čínski turisti tvoria 6 % celkového cestovného ruchu SAE, a majú tendenciu slušne utrácať za dubajské nákupy a služby. Čínski spotrebitelia tvoria aj významnú časť globálneho trhu s luxusným tovarom. Dubajská stratégia bola vyvinutá špeciálne pre čínskych turistov, vlani ich sme prišlo viac ako milión.





Oficiálne dubajské údaje ukazujú, že v prvom štvrťroku 2019 to bolo 291 662 čínskych turistov, ktorí navštívili púštne emiráty, analytici očakávajú, že v tomto štvrťroku to bude celkom iné číslo. Cestovné kancelárie už hlásia výrazný nárast rušených rezervácií, pretože väčšina leteckých spojení medzi Čínou a krajinami Perzského zálivu má nútenú prestávku. "Predchádzajúce prípady nám ukázali, že zatváranie letísk, rušenie letov a zatváranie hraníc, má často väčší hospodársky dopad ako samotné vypuknutie nákazy,“ uviedla vo vyhlásení koncom januára Gloria Guevara, prezidentka WTTC, Svetovej rady pre cestovný ruch. Rýchle a efektívne núdzové plány, ako aj „rýchla, presná a transparentná komunikácia sú rovnako nevyhnutné na potlačenie paniky a zmiernenie negatívnych ekonomických strát,“ uviedla Guevara. "Zastavenie šírenia zbytočnej paniky je rovnako dôležité ako zastavenie samotného vírusu.“



Počas vypuknutia SARS v roku 2003, prišiel globálny sektor cestovného ruchu od 30 do 50 miliárd dolárov, uviedla WTTC. "Čína je dnes oveľa integrovanejšia do globálnej ekonomiky ako bola v roku 2002, keď vypukol SARS,“ píše sa v správe EIU. Čínsky rast už dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov, 6,1%, najmä v dôsledku obchodnej vojny s Amerikou. EIU teraz znížila svoju prognózu HDP z 5,9 % na 5,4 % do roku 2020 a varuje, že by to mohlo posunúť globálny rast do roku 2020 pod 2 % zo súčasných 2,3 %.