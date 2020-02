Veľké sľuby Uberu na rok 2020: Dopracujeme sa k ziskovosti

Zdroj: MW

dnes 10:24

Uber vo štvrtom štvrťroku opäť spálil viac ako miliardu dolárov, rovnako ako každý štvrťrok, ale strata je to stále menšia, ako očakávali analytici a investori. Najdôležitejšie je, že Khosrowshahi sľúbil, že Uber zmenil svoje spôsoby vynakladania prostriedkov v roku 2019 a že rentabilitu dosiahne na konci roku 2020. Akcie Uber reagovali rastom o viac ako 5 %, čo ukazuje nadšenie zo strany investorov, veria že sľuby sa čoskoro naplnia. „Tieto výsledky sú pre mňa potvrdením stratégie, ktorú sme si stanovili v roku 2019. V roku 2020 budeme naďalej vytrvalo plniť svoje plány pre každú z našich firiem,“ uviedol Khosrowshahi.





Uber predtým predpovedal, že dosiahne rentabilitu do konca roku 2021, ale Khosrowshahi teraz predpovedá dosiahnutie takéhoto úspechu vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Hovorí, že je to možné, pretože Uber začal s programom uťahovania opaskov v druhej polovici roka 2019, uzavrel nerentabilné firmy a prepustil asi tisícku zamestnancov. Uber sa napríklad zbavil dodávky potravín v Indii, ponúkol ju miestnemu startupu za 9,9 % podiel v tejto spoločnosti. „V druhej polovici roku 2019 sme začali proces zefektívňovania so zameraním sa na zisk globálne líderstvo v našich kľúčových biznisoch,“ uviedol finančný riaditeľ Uber Nelson Chai.





K týmto krokom Khosrowshahi pristúpil už v roku 2017, kedy nahradil spoluzakladateľa Travisa Kalanicka vo funkcii výkonného riaditeľa. Kalanickom presadzovaná agresívna firemná kultúra, sexuálne obťažovanie zo strany vodičov, lúpeže a smrteľné nehody a konkurencia v sektore zdieľaných jázd mali negatívny dopad na dosiahnutie ziskovosti. Khosrowshahi urobil veľa krokov, aby zmenil firemnú kultúru pred tým, ako pôjde firma na burzu. Napriek tomu koncom minulého roka Aj stratil Uber v Londýne licenciu. Veľkým problémom bolo, že Uber neidentifikoval neautorizovaných vodičov, ktorí svoje fotografie vsadili do profilov iných vodičov. „Myslím si, že naša úroveň bezpečnosti, úroveň našich služieb, sa výrazne líši, výrazne sa zlepšila v porovnaní s tým, kde boli pred dvoma rokmi,“ uviedol Khosrowshahi. Uber získal licenciu na prevádzku v hlavnom meste Anglicka v roku 2017.

Vo štvrtkovej správe by teda mali investori aj cestujúci dostať od firmy vyšší štandard. Khosrowshahi sa snažil prepracovať spoločnosť na svoju vlastný obraz, ale so svojimi odvážnymi predikciami z kresla šéfa, bude musieť ukázať, že dokáže tieto sľuby aj naplniť.