Ceny benzínov a nafty by mali na slovenských čerpačkách klesať, predpokladá analytička

V tomto týždni by sa mohli slovenskí motoristi dočkať ďalšieho znižovania cien benzínov a motorovej nafty. Predpokladá to analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. „Ropa Brent ustúpila z hranice 65 amerických dolárov za barel, ktorú dosahovala v úvode minulého týždňa na úroveň 61 dolárov. Preto očakávame, že v tomto týždni, by sa ceny pohonných látok mohli ešte znížiť,“ uviedla pre agentúru SITA Dovalová.

Priemerné ceny pohonných látok sa v treťom tohtoročnom týždni, v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom, znížili. Cena 95-oktánového benzínu klesla o 0,8 %, 98-oktánový benzín zlacnel o 0,7 %. O niečo výraznejšie sa znížila ceny motorovej nafty, a to o 1,2 %. Ako vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, motoristi tak mohli natankovať 95-oktánový benzín za priemerné ceny 1,329 eura za liter, 98-oktánový benzín za 1,507 eura za liter a naftu za 1,237 eura za liter. LPG si mohli motoristi zadovážiť za 0,635 eura za liter a CNG za 1,198 eura za kilogram. „V medziročnom porovnaní sme tankovali 95-oktánový benzín drahšie až o 6,3 %. Majitelia naftových motorov si ale priplatili o niečo menej, teda o 3,5 %,“ dodala Dovalová.

Na ropnom trhu počas tretieho tohtoročného týždňa panoval podľa analytičky relatívny pokoj. Cena severomorskej ropy Brent sa pohybovala iba v okolí 64-dolárovej hranice. „Situácia na Blízkom východe sa stabilizovala, prvá fáza dohody USA a Číny bola podpísaná, a tak čierne zlato nemalo dôvod k výraznejším výkyvom,“ zhodnotila vývoj na trhu s ropou analytička Poštovej banky.

Minulý týždeň ropný trh ovplyvňovalo podľa Dovalovej hlavne geopolitické napätie na Blízkom východe a situácia v Líbyi. „Vojnový konflikt medzi USA a Iránom vniesol na trhy obavy z toho, či nebude narušená ťažba ropy. Ruku k dielu pridala aj občianska vojna v Líbyi, kde konflikty prerušili produkciu ropy,“ spresnila Dovalová s tým, že tieto faktory tlačili ceny na ropnom trhu nahor. Následne začalo čierne zlato klesať. „Po tom, ako trhy totiž takpovediac “zabudli“ na problémy v Líbyi a Iráne a ovládli ich obavy z možného šírenia koronavírusu v Ázii. To by totiž mohlo znížiť dopyt po rope v dôsledku toho, že by došlo k obmedzeniu cestovania do ázijských krajín,“ konštatovala Dovalová.